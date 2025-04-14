سوق دبي يخترق هدوء البورصات العربية بمكاسب 15.9 ملياراً

تصدر مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات العربية الاثنين، حيث ارتفع مؤشر السوق بـ1.82% أو ما يعادل 90.26 نقطة، محلّقاً عند 5056.28 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 28 مارس الماضي، ليربح السوق نحو 15.9 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والمرافق العامة والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 874.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 890.2 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات 38 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 10.3%، واستحوذ سهم «دبي الإسلامي» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 105.9 ملايين درهم مرتفعاً 3.2% ليغلق عند 7.45 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 92 مليون درهم مرتفعاً 1.25% ليغلق عند 12.2 درهماً، ثم «سالك» مستقطباً 82.75 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الإمارات للاستثمار 7.25%، والإمارات ريم للاستثمار 5.5%، والإمارات دبي الوطني 4.7%، في المقابل، تراجعت أسهم اكتتاب القابضة 3.36%، وأرامكس 2.5%، والرمز كوربوريشن 1.6%، والخليج للملاحة 0.90%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي ، واتجه المستثمرون (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 20.75 مليون درهم ، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 265.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 244.35 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.86% إلى مستوى 9236.80 نقطة ليربح السوق نحو 26 مليار درهم .

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 278.74 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 107.3 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 106.65 ملايين درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أم القيوين للاستثمارات 14.7%، وأمريكانا للمطاعم 11.6%، وإشراق للاستثمار 9.1%، وأيبيكس للاستثمار 7.65%، فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 7.75%، والبنك العربي المتحد 3.4%، وأبوظبي للموانئ 1.9%، وبنك رأس الخيمة الوطني 1.74%.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركة أجيليتي جلوبال بقيمة 444.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 377.01 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.18 درهم للسهم.

المكاسب والسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 41.9 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي ، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.701 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.743 تريليونات درهم بنهاية الجلسة ، موزعة بواقع 2.853 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و890.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.34 مليار درهم، موزعة بواقع 1.84 مليار درهم في سوق أبوظبي، و501.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو مليار سهم عبر تنفيذ نحو 33.95 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، صعد «تاسي» السعودي 0.04%، وقطر 0.23%، ومسقط 0.006%، والبحرين 0.09%، فيما تراجعت بورصة الكويت 0.05%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.02%.

السعودية

صعد مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.04% ليغلق عند 11597 نقطة، وبتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بما يقارب 1% عند 25.95 ريالاً، وصعد سهم معادن بنسبة 2% عند 44.95 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليون سهم، وارتفع سهم الأبحاث والإعلام بنسبة 5% عند 172.80 ريالاً، وتصدرت أسهم أسيج، والبحر الأحمر، وصناعات كهربائية، ومياهنا، ارتفاعات السوق بنسبة 10%.

في المقابل، أغلق سهم مصرف الراجحي عند 97.10 ريالاً متراجعاً 1%، عقب نهاية أحقية توزيعات أرباح نقدية.

مصر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 31182.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.29% ليغلق عند مستوى 38981 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8966 نقطة، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.49% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة.