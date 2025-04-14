«ميزو» و«جيلي» تطلقان استراتيجيتهما الذكية في الإمارات



أعلنت شركة «ميزو»، بالتعاون مع شركة «جيلي» عن انطلاقهما الرسمي في سوق الإمارات، في إطار خطة توسّع كبرى تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وكشفت «ميزو» خلال الحدث عن استراتيجيتها «الكل في الذكاء الاصطناعي»، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من المنتجات الذكية تشمل الهواتف الذكية، النظارات الذكية، وأنظمة المقصورة الذكية، وهي منصة متطورة تجمع بين تقنيات الأجهزة الذكية والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع السيارات.

ويعكس هذا الحدث ثمرة التعاون بين «ميزو» و«جيلي»، حيث تسعى الشركتان لتقديم حلول متكاملة لنمط حياة ذكي، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأجهزة، وتوفير تجربة سلسة بين الهواتف الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، والسيارات الذكية.

وأتيحت للحضور فرصة تجربة المنتجات مباشرة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الواقع الممتد XR والمركبات الذكية، ضمن نظام بيئي موحّد يعمل بتناغم تام بين مختلف الأجهزة.

وأكدت «ميزو» التزامها باستراتيجية «رؤية عالمية وتنفيذ محلي»، من خلال تقديم منتجات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق الإقليمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد «دريم سمارت» الشركة الأم لكل من علامتي «ميزو» و«ستار»، وتعمل على تقديم منتجات تعتمد على نظام بيئي ذكي يشمل الهواتف الذكية، XR، والمركبات الذكية. تأسست «دريم سمارت» بقيادة إريك لي، رئيس مجموعة «جيلي»، وتستفيد من خبرات جيلي في مجال السيارات لدمج التكنولوجيا الاستهلاكية مع حلول المركبات الذكية.