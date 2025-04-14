أبوظبي للصادرات" يوقع اتفاقية قرض مشترك بقيمة 235 مليون دولار لصالح "ترافيجورا" السنغافورية

وقع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية، وبنك دبي التجاري اتفاقية قرض مشترك بقيمة 235 مليون دولار ، بما يعادل "863 مليون درهم" لصالح شركة ترافيجورا السنغافورية الرائدة عالمياً في تجارة السلع.

يساهم هذا التمويل في تقديم خدمات مصرفية تجارية واستثمارية تشمل الإقراض، إدارة الأصول، التمويل التجاري، وغيرها من الخدمات المصرفية للشركات.

وبموجب الاتفاقية، قدّم مكتب أبوظبي للصادرات تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار لتمكين شركة ترافيجورا من استيراد سلع إماراتية من قطاعات حيوية فيما ساهم بنك دبي التجاري بتمويل بلغت قيمته 65 مليون دولار في حين تولت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تنسيق عملية الإقراض عبر تمويل بقيمة 20 مليون دولار.

وقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، و لوران كريستوف من شركة ترافيجورا، وجوناثان جوزيف هورن من مجموعة سوميتوموميتسوي المالية، وعمر عثماني من بنك دبي التجاري بحضور عدد من المسؤولين من صندوق أبوظبي للتنمية والجهات المشاركة.

آفاق جديدة

وقال محمد سيف السويدي، مديرعام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات إن التمويل المقدم يدعم فتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق واعدة ويأتي توقيع الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نمواً ملحوظاً، ما يعزز قدرة الشركات الوطنيةعلى الاستفادة من الفرص المتاحة عالمياً.

وأضاف أن مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" يعمل على تمكين الشركات الإماراتية من التوسع في الأسواق العالمية،عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة ويلعب دورًا محوريًا في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ويسهم في تنويع الاقتصادالوطني وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول العالم.

قدرة الوصول

وقال لوران كريستوف من شركة ترافيجورا:"سعداء بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وبنك دبي التجاري لتصدير السلع الاستراتيجية والمنتجات الإماراتية إلى مختلف الأسواق الدولية التي تشهد اقتصاداً قوياً ومتنامياً" مشيراً إلى أن الشراكة ستسهم في توسيع نشاط شركة ترافيجورا وتعزز من قدرتها على الوصول إلى منافذ جديدة، وتدعم مكانتها على خريطة التجارة العالمية.

نمو الأعمال

واعتبر جوناثان جوزيف هورن من مجموعة سوميتوموميتسوي المالية أن توقيع هذه الاتفاقية يبرز الثقة المتزايدة في قدرة دولة الإمارات على دعم صادراتها، مما يسهم في النمو المستدام للقطاع التجاري على الصعيدين المحلي والدولي مشيراً إلى أن المجموعة تعد من أكبر المؤسسات المالية في العالم وتعمل على تقديم خدمات مصرفية تجارية واستثمارية عبر مختلف فروعها وقال إن هذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات، وشركة ترافيجورا، وبنك دبي التجاري تسهم في تعزيزالاستثمارات التجارية في الأسواق الدولية، بما يدعم توسيع نطاق الصادرات الإماراتية واستدامة نمو أعمالها على المدى الطويل.

وقال فهد المهيري من بنك دبي التجاري إن الاتفاقية تسهم في بناء شراكات جديدة وتعزز من موقع الدولة مركزا تجاريا عالميا، مشيراً إلى أن البنك يختص بتقديم مجموعة من الحلول المالية المتكاملة للشركات والأفراد ويسهم في تحفيز التجارة الدولية ودعم نمو الأعمال عبر تقديم تمويلات مبتكرة وداعمة للاقتصاد المحلي والعالمي منوها إلى أن الاتفاقية تساهم في تسهيل عمليات التمويل، وتعزيز تدفقات التجارة العالمية، بما يرسخ دور البنك في تنمية الاقتصاد محلياً وعالمياً.