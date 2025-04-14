انطلاق معرض دبي الدولي للأخشاب بمشاركة 50 دولة

انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الحادية والعشرين من “معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب” بمشاركة 781 عارضاً يمثلون أكثر من 1662 علامة تجارية من 50 دولة، ويستمر حتى 16 أبريل الجاري.

افتتح المعرض ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والعالمية.

وأكد جلفار خلال جولة يالمعرض أن الحدث يُعد منصة استراتيجية لدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً صناعياً ولوجستياً متقدماً على مستوى المنطقة.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس المعرض إن الحدث يمثل منصة محورية لدفع عجلة النمو الصناعي والتجاري في دبي، مشيراً إلى أن المعرض يربط بين المصنعين والموزعين والمستثمرين في قطاع يشهد طلباً متزايداً على الأخشاب والمواد الطبيعية، خصوصاً في قطاعات البناء والتصميم والديكور.

يشمل المعرض 12 جناحاً دولياً من دول بينها البرتغال، الجابون، الصين، الولايات المتحدة، الهند، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، ومصر تقدم منتجات وتقنيات متقدمة في مجال الأخشاب، ما يعكس التنوع العالمي والفرص الاستثمارية التي يحتضنها الحدث.

ويستعرض المشاركون مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الألواح الخشبية بأنواعها، والخشب الصلب واللين، والأخشاب الصناعية، وشريط الحواف، والآلات والمعدات، والطلاء، والمواد اللاصقة، وملحقات الأثاث، والخدمات اللوجستية، والبرمجيات.

وضمن فعاليات اليوم الأول، عقدت عدة جلسات حوارية وورش عمل، تناولت توقعات سوق الأخشاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحليل سوق الشحن البحري العالمي وتأثيره على قطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب مناقشة أحدث اتجاهات سوق الأخشاب في أوروبا الشمالية والوسطى وشمال أفريقيا.

وبالتزامن مع الحدث، انطلقت فعاليات الدورة السابعة من "معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة"، الذي يستعرض تقنيات جديدة في قطاع الأثاث، ويتيح للزوار فرصة الاطلاع على منتجات تتضمن أقفالاً، مفصلات، خزائن جاهزة أو شبه جاهزة، أدوات ومعدات الإنتاج، مواد التنجيد، الديكورات، والتشطيبات الداخلية.