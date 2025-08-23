فوتسي تضم «أدنوك للغاز».. كيف جاءت المراجعة للشركات الخليجية ؟

أعلنت فوتسي راسل مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها في أسواق الإمارات، حيث أضافت شركتين في الإمارات إلى مؤشراتها، حيث جرى انضمام شركة أدنوك للغاز إلى قائمة الشركات الكبيرة والمؤشر القياسي العالمي.

كذلك تم ضم شركة «بريسايت» Presight إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي.في المقابل، خرجت شركة برجيل من قائمة الشركات المتوسطة.

وفي السعودية، فقد جرى انضمام 4 شركات إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي. وهي شركات جبل عمر للتطوير مكة للإنشاء، طيبة للاستثمار، ومسار.

وفق المراجعة نصف السنوية لمؤشرات FTSE السوق السعودي تم تخفيض تصنيف شركة بوبا العربية من قائمة الشركات الكبيرة إلى المتوسطة.

وفي الكويت تم ترقية بنك وربة من قائمة الشركة الصغيرة إلى المتوسطة.

أما في قطر فقد انضمت شركة الاستثمار القابضة إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي.

تعدّ سلسلة مؤشرات «فوتسي» للأسهم العالمية واحدة من أكثر أطر الأسهم العالمية شمولاً، وتضم أكثر من 19000 شركة مختلفة الأحجام بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ومنتشرة في 49 سوقاً مالياً ناشئة ومتطورة.