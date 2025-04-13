«سوليتير» تحصل على رخصة مشغل جوي في الإمارات وتضيف طائرة رابعة إلى أسطولها

أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي المتخصصة بخدمات الميل المتوسط والتي تتخذ من دبي وورلد سنترال مقراً لها، عن حصولها رسمياً على رخصة وشهادة مشغل جوي (AOC) صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة قد حصلت على هذه الشهادة بتاريخ 27 مارس 2025، والذي صادف ليلة القدر وفق التقويم الهجري الإسلامي لهذا العام. وقد عبرت قيادة الشركة عن سعادتها بهذا الإنجاز، معتبرة أن التوقيت يضفي على الحدث طابعاً خاصاً يبعث على التفاؤل ويعكس معاني الخير والبركة.

وقال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: «من الرائع جداً أن نحصل على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني، الجهة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا التوقيت الذي ينطوي على معانٍ جليلة نستبشر خيراً بها. ونحن نرى في هذا الأمر أكثر من مجرد مصادفة جميلة، حيث إننا نستلهم من هذه الليلة المباركة قيماً عظيمة».

والجدير بالذكر أن الحصول على هذه الشهادة يخضع للمادة الرابعة من الباب الخامس في قوانين الطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتطلب استيفاء معايير صارمة في مجالات التشغيل والسلامة والقدرة المالية. وإن حصول سوليتير عليها يؤكد استيفائها لكل المعايير المطلوبة والتزامها القوي بأعلى مستويات السلامة الجوية والامتثال للأنظمة، مما يعزز مكانتها شريكاً موثوقاً في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في المنطقة.

وأضاف عثمان: «يعد حصولنا على هذه الشهادة دليلاً على كفاءتنا التشغيلية وقدرتنا على دفع عجلة الابتكار في مجال الشحن الجوي. كما أننا نواصل تركيزنا على توفير حلول شحن مرنة وسريعة وموثوقة ومستدامة، تعزز ربط الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع في دول الجنوب العالمي بمدينة دبي، التي تعد من أكثر مراكز التجارة العالمية تطوراً وتكاملاً من حيث البنية التحتية والاتصال».

وكانت سوليتير قد أعلنت أيضاً عن انضمام طائرة رابعة إلى أسطولها المتنامي. وتشغل شركة الشحن الجوي حالياً ثلاث طائرات شحن من طراز بوينغ 737-800، واحدة منها بموجب عقد تأجير تشغيلي، وطائرة شحن واحدة من طراز 737-400. ويدعم هذا التوسع في الأسطول نمو شركة سوليتير المستمر انطلاقاً من منشأتها اللوجستية المتطورة في مطار آل مكتوم الدولي، والتي تبلغ مساحتها 220 ألف قدم مربع.

كما تعتزم سوليتير ضم أربع طائرات أخرى إلى أسطولها بحلول نهاية عام 2025، مع خطط للتوسع ليبلغ العدد الإجمالي للأسطول 20 طائرة بحلول عام 2027. كما تعمل سوليتير على وضع الأسس اللازمة لإدماج الطائرات الكهربائية ضمن شبكتها التشغيلية بحلول عام 2030، وذلك انسجاماً مع رؤيتها طويلة المدى للاستدامة.

وقد تم تطوير أسطول سوليتير المتعدد الاستخدامات بهدف تحقيق مستويات أعلى من الموثوقية والكفاءة والنقل الآمن للبضائع المتخصصة، بما يشمل الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة، وشحنات التجارة الإلكترونية والمواد الخطرة، بما يضمن التسليم الآمن للشحنات وفي الوقت المحدد إلى وجهاتها المقصودة.

وأضاف عثمان: «تلعب سوليتير دوراً محورياً في دعم رؤية دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها في قطاع الشحن الجوي، وترسيخ موقعها وجهة عالمية رائدة في هذا المجال. ومع التطلع إلى توسيع شبكة الشحن لربط دبي بـ 50 سوقاً رئيسياً في أفريقيا، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، فإننا نمتلك اليوم أعلى مستويات الجهوزية لتعزيز كفاءة حركة التجارة والمساهمة في النمو الاقتصادي في أسواق الجنوب العالمي.»