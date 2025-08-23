سبائك ذهبية ضمن سحوبات «عروض صيف الشارقة»

تواصل «عروض صيف الشارقة 2025»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ترسيخ نجاحها في استقطاب أعداد غفيرة من الجمهور إلى مراكز التسوق الكبرى وفعاليات السحب.

حيث شهد السحب الخامس الذي أُجري مساء الخميس في «مركز صحارى»، توافداً كبيراً من المتسوقين والعائلات، وسط أجواء احتفالية.

وشهد السحب الإعلان عن 10 فائزين محظوظين حصدوا جوائز قيّمة تنوعت بين سبائك ذهبية وقسائم مشتريات، وأضفى الحدث المزيد من الزخم على موسم العروض الذي يقدم لزواره خصومات كبرى تصل إلى 75% على باقة من أشهر العلامات التجارية العالمية.

وأكد عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن الإقبال الكبير الذي شهده السحب قبل الأخير يعد مؤشراً قوياً على النجاح الذي يحققه الحدث، ويعكس تفاعل رواد التسوق من سكان وزوار الإمارة مع «عروض صيف الشارقة».

وأشارت عائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة الشارقة، إلى أن «عروض صيف الشارقة » تركز بشكل أساسي على صناعة أجواء احتفالية مبهجة يشعر بها الزائر في كل وجهة يقصدها.