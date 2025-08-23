«أمانات» تكمل بيع أصل عقاري مقابل 453 مليون درهم

أعلنت شركة أمانات القابضة، عن إتمام عملية بيع أصلها العقاري التعليمي التي تمتلكه مقابل 453 مليون درهم، وقد حققت عملية البيع هذه عائداً نقدياً مضاعفاً غير ممول بواقع 1.7 مرة عن الاستثمار الأساسي، ومعدل عائد داخلي قدره 10%، لتصل قيمة صافي العائد النقدي من الصفقة إلى 294 مليون درهم، ما يؤكد قوة استراتيجية أمانات الاستثمارية.

ويتمثل الأصل المباع في عقار مدرسة نورث لندن كوليجات، التي استحوذت عليها أمانات مقابل 360 مليون درهم في يونيو عام 2018. وقدمت أمانات لاحقاً تمويلاً لأعمال توسعة المدرسة بقيمة 33 مليون درهم، ليصل إجمالي استثمارها في هذا الأصل إلى 393 مليون درهم. ويندرج التخارج الناجح في إطار استراتيجية أمانات المتمثلة في «الاختيار، النمو، وتحقيق الربح».

والتي تركز على اختيار أصول ذات إمكانات عالية والاستثمار فيها لتعزيز نموها وتوسيع نطاقها، وتسييلها لتحقيق ربح في التوقيت المناسب، مع استخدام العائدات لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين وجمع رأس المال اللازم للاستثمار في أصول جذابة مماثلة. وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: «إن بيع أصلنا العقاري التعليمي .

والذي لا يندرج تحت أنشطة الشركة الرئيسية بقيمة تقييم جاذبة، يعد دليلاً على قدرة أمانات على اختيار وتنمية استثماراتنا عالية الجودة والتخارج الاستراتيجي منها. توسع هذه الصفقة من خياراتنا الاستراتيجية وتجسد تركيزنا المستمر على تعظيم القيمة وتحقيق عوائد مميزة للمساهمين.».