«أدنيك» تحصد الشهادة الدولية للطاقة المتجددة

حصلت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، على أول شهادة دولية للطاقة المتجددة (I-REC) من شركة مياه وكهرباء الإمارات، بموجب اعتماد صادر عن دائرة الطاقة - أبوظبي، ووفقاً للمعايير التي وضعتها مؤسسة معايير التتبع الدولية (I-TRACK )، لتسجل بذلك إنجازاً نوعياً في الاستدامة، وتثبت هذه الشهادة أن مركز أدنيك أبوظبي اعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة لتغطية احتياجاته التشغيلية منذ نوفمبر 2024.

والتي استضاف فيها 166 فعالية، شملت معارض ومؤتمرات واجتماعات، وجميعها أقيمت باستخدام مصادر طاقة متجددة بنسبة 100 %. وتُبرز الشهادة الدولية للطاقة المتجددة، التي حصلت عليها مجموعة أدنيك، أن مركز أدنيك أبوظبي استهلك أكثر من 13700 ميجاوات/ساعة من الكهرباء المولدة بالكامل من مصادر الطاقة النظيفة، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة إلى الصفر.

وقد تحقق هذا الإنجاز البارز بفضل التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال العام 2024، ليصبح مركز أدنيك أبوظبي أول وأكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن هذا الإنجاز يعكس التزام مجموعة أدنيك الراسخ بالاستدامة، وحرصها على تبني حلول مبتكرة ونظيفة في قطاع الفعاليات. ونفتخر بدورنا في دعم رؤية الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة، ونواصل العمل بثبات لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2045».