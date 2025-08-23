زخم متواصل لحركة السفر عبر مطار دبي

تواصلت حالة النشاط في حركة السفر عبر مطار دبي الدولي، خلال الساعات الماضية، مع نهاية إجازات الصيف وعودة العديد من الأسر المواطنة والمقيمة، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد بعد غد.

وتواصلت ذروة السفر الاستثنائية، أمس، عبر صالات مطار دبي، وسط تقديرات باستقبال حو 3.6 ملايين مسافر، بمعدل يومي يصل إلى 280 ألف مسافر، خلال الفترة من 13 إلى 25 أغسطس.

وشهد مطار دبي الدولي في النصف الأول من 2025، أعلى معدل حركة مسافرين في تاريخه، مدعوماً بتوسعات الناقلات الوطنية وإضافة المزيد من المدن إلى شبكات وجهاتها المتنامية وانتعاش التدفقات السياحية في الإمارة بدعم المعارض والمؤتمرات وتنوع المنتج السياحي.

واستقبلت دبي 9.88 ملايين زائر دولي، قضوا ليلة واحدة على الأقل، محققين نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجّل المطار أكثر من 46 مليون مسافر، ليعزز مكانته أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.

ولضمان تجربة سفر مريحة وسلسة تواصل مطارات دبي تنسيق جهودها مع جميع الشركاء، ضمن مجتمع oneDXB، بما فيها شركات الطيران، والهيئات المختصة، والشركاء التجاريون والخدميون، لتسهيل حركة الضيوف المسافرين.