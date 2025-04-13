781 عارضاً يشاركون في معرض دبي الدولي للأخشاب غداً

تنطلق، غداً، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الـ 21 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة 781 عارضاً محلياً وعالمياً مما يزيد على 50 دولة حول العالم، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويضم المعرض 12 جناح عرض دولياً، وتشكل الأجنحة منصة فريدة أمام العارضين لاستعراض أحدث اتجاهات الصناعة، والتطورات التقنية، والمنتجات المبتكرة، ما يتيح للمشاركين فرصة استكشاف حلول متقدمة، تلبي احتياجات السوق المتنامية، ويسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين المصنعين، والموردين، والمشترين، والمهتمين بالقطاع.

وتشمل أجنحة الدول المشاركة كلاً من البرتغال، الجابون، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، جمهورية مصر العربية، حيث تُقدم الأجنحة الدولية عرضاً للمنتجات المتميزة والتطورات الرائدة، ما يسهم في تعزيز النمو والتوسع في هذه الصناعة الحيوية.

وبالتزامن مع معرض دبي الدولي للأخشاب يتم تنظيم الدورة السابعة من معرض دبي الدولي للأكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، والذي يستعرض تقنيات الأثاث وأكسسواراته والعلامات التجارية المبتكرة في المجال. ويتيح أمام الزوار فرصة الاطلاع والتعرف على أحدث موديلات الأثاث والمفروشات والديكورات والمنتجات شبه الجاهزة، وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد.

ويقدم معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب إلى جانب المعرض الرئيسي باقة من الفعاليات والأنشطة، أبرزها المؤتمر الذي يضم نقاشات، يشارك فيها نخبة الخبراء والمتخصصين والعاملين في القطاع، لتبادل المعارف والخبرات، والاطلاع على أحدث المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.