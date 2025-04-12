سفير باكستان: 10.9 مليارات دولار حجم تجارتنا مع الإمارات

ذكر فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، أن حجم التبادل التجاري بين باكستان ودولة الإمارات تجاوز 10.9 مليارات دولار خلال السنة المالية 2023 - 2024، شاملاً تجارة السلع والخدمات.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تحويلات الجالية الباكستانية في دولة الإمارات بلغت 6.7 مليارات دولار خلال عام 2024، وتوقع أن تتجاوز 7 مليارات دولار في عام 2025.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والدور الحيوي الذي تلعبه الجالية الباكستانية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تجارة السلع خلال عام 2023 - 2024 سجلت 8.41 مليارات دولار بعدما ارتفعت صادرات باكستان بنسبة 41.06 % لتصل إلى 2.08 مليار دولار، فيما انخفضت وارداتها من دولة الإمارات بنسبة 14.45 % لتسجل 6.33 مليارات دولار، ما أسهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 28.28 %، أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ إجمالي التبادل 2.56 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 20.54 %.

وأوضح أن الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025 شهدت نمواً في تجارة السلع بنسبة 21.63 %.