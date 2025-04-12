«راكز» ترسّخ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبريطانيا

تصدّرت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مشهد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال رعايتها الرئيسة لحفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي، بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واستقطب الحدث نخبة من كبار التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف القطاعات في المملكة المتحدة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الغرفة لتعزيز حضور الشركات البريطانية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي تنظيم اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً من مجتمع الأعمال البريطاني، حيث يشكل المواطنون البريطانيون أكثر من 30 % من الأعضاء الجدد في غرفة التجارة البريطانية في دبي العام الماضي، بعد انتقالهم إلى الإمارات بهدف توسيع أعمالهم.

وتعكس رعاية «راكز» للحدث التزامها بالتوسع الدولي وتسليط الضوء على الإمكانيات الواعدة التي توفرها رأس الخيمة للشركات البريطانية، كما يعزز الحدث الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين «راكز» وغرفة التجارة البريطانية في دبي العام الماضي.

وقالت كايتي هولمز الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في دبي، إن «راكز» تعد شريكاً فاعلاً للغرفة منذ العام 2016.