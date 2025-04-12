ميناء خليفة يستقبل أول سفينة بالغاز المسال

احتفلت «نواتوم البحرية»؛ العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، باستقبال «محطة أوتوتيرمينال ميناء خليفة» أول سفينة متعددة الاستخدام تعمل بالغاز الطبيعي المسال لمناولة السيارات والشاحنات، التابعة للمشروع المشترك «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع «إركبورت» التركية.

وباعتبارها أولى عمليات المشروع المشترك، يمثّل وصول سفينة «يو جي آر السمحة» انطلاقة قوية لـ«يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة» في تقديم خدمات لوجستية مستدامة وفاعلة، وعالية السعة لشحن البضائع المدحرجة عبر طرق التجارة العالمية.

وستتخذ السفينة من ميناء خليفة مركزاً لها، حيث ستعمل من خلاله على تعزيز ودعم شبكات الشحن الإقليمي. وتتميز السفينة المتطورة بطاقة استيعابية تزيد على 7 آلاف سيارة، موزعة على 12 طابقاً.