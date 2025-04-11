160 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 100 يوم

واصلت عقارات دبي تسجيل أرقام قياسية، حيث سجلت دبي مبيعات عقارية قياسية تصل إلى 160 مليار درهم خلال أول 100 يوم من عام 2025، ما يعكس الزخم المستمر وحالة الانتعاش في السوق.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 10 أبريل 2025، بلغ حجم صفقات المبيعات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 50853 صفقة، توزعت إلى 38.384 ألف وحدة سكنية، و4756 مبنى، و7713 صفقة أرض.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 45.91 مليار درهم عبر تنفيذ 10425 صفقة، أما الهبات فسجلت 10.7 مليارات درهم عبر تنفيذ أكثر من 2213 معاملة.

ورصدت البيانات، أن قيمة التصرفات العقارية الإجمالية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجلت 216.3 مليار درهم عبر تنفيذ 63491 صفقة خلال فترة الـ 100 يوم.

وقال الخبير العقاري علاء مسعود رئيس شركة الخبير العقارية: إن التوقعات تشير إلى أن شعلة النشاط داخل السوق لن تهدأ قريباً، وذلك بدعم عوامل جذب قوية عدة تعزز مكانتها إحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم.

وكشف أن القطاع العقاري شهد نمواً ملحوظاً في حجم المبيعات، نتيجة الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات، إلى جانب الأفراد ذوي الكفاءات العالية الراغبين في الاستقرار ضمن بيئة اقتصادية مزدهرة وآمنة.

التصرفات الأسبوعية

رغم تصاعد التوترات التجارية العالمية الأسبوع الماضي وإعادة طرح السياسات الحمائية في الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، يواصل السوق العقاري في دبي أداءه الاستثنائي، مسجلاً مبيعات أسبوعية بلغت نحو 15 مليار درهم، ويعكس هذا الزخم المتواصل قدرة دبي على جذب المستثمرين المحليين والدوليين وثقتهم العالية بالسوق وآفاقه المستقبلية، حتى في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة تتسم بعدم اليقين والشكوك حول أسعار الفائدة خلال 2025.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 14.5 مليار درهم نتجت عن 5163 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4171 مبايعة بقيمة 6.1 مليارات درهم، و871 صفقة رهن عقاري بقيمة 3.1 مليارات درهم، كما سُجل 121 معاملة هبة بقيمة 821 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 576 مبايعة لأراضٍ، و3294 مبايعة لوحدات سكنية و301 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 201 رهن لأراضٍ، و686 رهناً لوحدات سكنية، و128 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 9 مليارات درهم نتجت عن 1704 صفقات، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 5.5 مليارات درهم نتجت عن 2467 صفقة.

التوزع الجغرافي للمبايعات

وحلت منطقة معيصم الثانية في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 1.4 مليون درهم في أسبوع، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 1.2 مليار درهم، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بـ 978 مليون درهم، ورابعاً منطقة اليلايس 1 بـ 862 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 606 ملايين درهم.