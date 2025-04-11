انتعاش مؤشر ثقة الأعمال في دبي

تزايدت ثقة الأعمال في دبي بقوة بدعم تواصل زخم النمو في الإمارة وتحسّن أداء الشركات الصغيرة، وسط تفاؤل بمستقبل التوظيف لتلبية طلبات العملاء وتوسّع الأعمال.

وارتفع المؤشر المركب لثقة الأعمال 14.8 نقطة إلى 125.5 نقطة على أساس ربع سنوي بالربع الأخير 2024 من 110.7 نقاط بالربع الثالث، وفقاً لدراسة استقصائية لقطاع الأعمال في دبي، وحافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قوة توقعاتها فـي الربع الرابع من 2024، مقارنة بالشركات الكبيرة التي سجلت 124.5 نقطة.

وأظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي مساراً إيجابياً على نحو مستمر في قراءات مؤشر ثقة الأعمال، بما يواكب التوجهات الإيجابية العامة، وشهد القطاع ارتفاعاً في النشاط التجاري.

وسجل مؤشر ثقة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى مستوى عند 140.6 نقطة، خلال الربع الأول من 2024، إلا أنه تراجع في الربع الثالث إلى 116.8 نقطة، ثم ارتد مرتفعاً بالربع الأخير إلى 127 نقطة ما يشير إلى تعافي مستوى التفاؤل.

وارتفع مؤشر ثقة الأعمال لمجتمع التصدير 114.2 نقطة فـي الأخير من 2024 مقابل 105.9 نقاط بالربع الثالث.

وكانت شركات قطاع الخدمات أكثر تفاؤلاً في الربع الرابع 2024 مقارنة بشركات قطاعي التجارة والصناعة، حيث سجلت قراءات مؤشر ثقة الأعمال 128.5 و128 و122 نقطة على التوالي.

وتتوقع 70 % من الشركات المشاركة في الدراسة، استمرار استقرار أسعار البيع، وتتوقع 24 % منها زيادة أسعار منتجاتها نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية والتضخم.

وبحسب المؤشر، تحافظ 75 % من الشركات المشاركة على عدد الموظفين فيما تعتزم 20 % منها زيادة عدد الموظفين لتلبية طلبات العملاء وتوسيع الأعمال وخطط نمو الشركات.

ولفتت 47 % من الشركات المشاركة إلى زيادة حجم المبيعات بسبب ارتفاع الطلب واستراتيجيات التسويق الفعالة.

وقامت 21 % من الشركات المشاركة بزيادة عدد موظفيها بسبب ارتفاع الطلب وتوسع الأعمال.