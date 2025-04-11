الإمارات الأولى إقليمياً في ثقة الاستثمار المباشر 2025

رسّخت الإمارات صدارتها إقليمياً، ضمن مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 الصادر عن شركة «كيرني»، محققةً المرتبة التاسعة عالمياً والثانية بين الأسواق الناشئة، فيما واصلت دول التعاون جذب اهتمام المستثمرين العالميين بقوة.

وبحسب نتائج الدراسة واصلت الإمارات تصدر دول المنطقة، محققةً المرتبة التاسعة عالمياً والثانية بين الأسواق الناشئة، لتؤكد مجدداً مكانتها الرائدة في الاستثمار على مستوى دول مجلس التعاون.

وتوقعت الدراسة أن تصل مساهمة الاقتصاد الرقمي بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول 2031، بفضل الاستراتيجيات الوطنية الطموحة ومشاريع البنية التحتية الضخمة مثل مشروع قطارات الاتحاد وتوسيع قدرات مراكز البيانات.

وفي المشهد العالمي الأوسع، تتصدر كل من الإمارات والسعودية والكويت على مستوى الأسواق الناشئة، جنباً إلى جنب مع الصين، قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رودولف لومير، شريك أول في مجلس سياسة الأعمال العالمية، رئيس المعهد الوطني للتحولات، وعضو في شبكة كيرني للاستشراف: «في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات السياسية التي يشهدها العالم، فإن قدرة دول التعاون على الحفاظ على زخم المستثمرين ليست محض صدفة، بل هي نتيجة لرؤى راسخة، وإصلاحات جريئة، والتزام جاد بالتحول الاقتصادي».