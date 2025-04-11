عمومية «سالك» تقر «التوزيعات» وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة

عقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اجتماعها الثالث برئاسة معالي مطر الطاير، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة بشأن أداء الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إلى جانب المصادقة على تقرير مدقق الحسابات، واعتماد الميزانية العامة للشركة، وحساب الأرباح والخسائر وتم توزيع الأرباح على المساهمين.

وخلال الاجتماع، تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025 - 2028 من قبل المستثمرين، بعضوية، معالي مطر الطاير ومحمد عبدالله لنجاوي وعبدالمحسن إبراهيم كلبت وصباح سالم الشامسي وفيصل جمعة الفلاسي وعبدالله المدني وموزة سعيد المري.