مشاركة إماراتية في منتدى الاستثمار الخاص أكتوبر المقبل



يشارك عدد من الشركات الإماراتية في منتدى الاستثمار الخاص (Private Capital Forum 2025)، وهو المنتدى الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، الذي يركز على منظومة الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة، الدين الجريء والدين الخاص)، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) بالعاصمة الرياض يومي 22 و23 أكتوبر 2025.

وأوضحت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع الاستثمار الخاص بالتركيز على الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص، وسيشكل المنتدى نقطة التقاء محورية لمديري الصناديق الاستثمارية والمستثمرين في الصناديق، حيث ستناقش جلسات الملتقى معايير جديدة للنمو وستكشف أطر الحوكمة المتطورة، بمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم.

وسيتناول المنتدى مواضيع عدة، من أبرزها الاتجاهات المستقبلية في منظومة الاستثمار الخاص، والفرص المتاحة في السوق السعودي للمستثمرين الدوليين والإقليميين، والتعريف بالاستراتيجيات والاتجاهات والتحديات المشتركة.

وقال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC «نظراً للنمو غير المسبوق لمنظومة الاستثمار الخاص في المملكة فإن المنتدى في نسخته الأولى يعد فرصة للارتقاء بمنظومة الاستثمار الخاص السعودية إلى فضاء أوسع، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، والتعرف على الفرص المحلية، ومناقشة أحدث التطورات وأفضل الممارسات والمنهجيات الدولية فيما يخص الاستثمار الخاص».

وأضاف الدكتور كوشك: «نحن في SVC نتطلع لمستقبل أكثر ازدهاراً، وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمارية مناسبة بناء على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة وطبقًا لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».