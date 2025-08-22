تصنيف «AA-» لـ«مصدر» من «إس آند بي غلوبال»

حصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، على التصنيف الائتماني «أيه أيه -» (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز»، ما يعزز مكانتها كونها إحدى أبرز الشركات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة.

ويعكس التصنيف الجديد المكانة العالمية البارزة لشركة «مصدر»، وآفاق نموها القوية، وسياساتها المالية المنضبطة، ومنها تخصيص عوائد السندات الخضراء لتمويل إنشاء وتطوير مشروعات جديدة.

وبحصولها على أعلى التصنيفات الائتمانية من كل من وكالة «موديز» (أيه 1)، و«فيتش» (أيه أيه-)، و«إس آند بي» (أيه أيه-)، تواصل «مصدر» تكريس موقعها بين الشركات التي تتمتع بقدرات وسياسات مالية متينة في قطاع الطاقة المتجددة العالمي، ما يمكّنها من مواصلة دورها في تحقيق تقدم شامل ومسؤول في أهم الأسواق حول العالم.

ويستند هذا التصنيف أيضاً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به «مصدر» من مساهميها الثلاثة: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى جانب حكومة أبوظبي.