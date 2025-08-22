تعيين رئيس تنفيذي للشؤون التجاريةلـ«مطارات أبوظبي»

أعلنت مطارات أبوظبي، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، تعيين كارستن نورلاند في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية. ويعد كارستن من الكفاءات العالمية المتمرسة، إذ يتمتع بسجل عالمي حافل في قيادة الاستراتيجيات التجارية، وتنويع الإيرادات، وتحقيق النمو المرتكز على العملاء.

وسيتولى نورلاند المهام الإشرافية على جميع جوانب العمليات التجارية للشركة، بما يشمل تطوير شبكة الوجهات الجوية، وأنشطة التجزئة، والأسواق الحرة، والمأكولات والمشروبات، وإدارة العقارات، والشراكات التجارية.

وينضم كارستن إلى مطارات أبوظبي حاملاً معه خبرة واسعة في قيادة عمليات التحول وتحقيق الأداء التجاري في قطاعات الطيران والبنية التحتية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة.