شراكة بين «اقتصاد وسياحة دبي» و«فنادق حياة» لجذب الزوار الدوليين

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكّرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي، تهدف إلى استعراض المقوّمات التي تتمتّع بها الإمارة، وكذلك العروض التي تزيد من جاذبيتها أمام الزوّار الدوليين من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التسويقية المبتكرة، وتنظيم الفعاليات الحصرية، وتقديم تجارب مخصصة للزوار.

وتنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفتحي خوجلي نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي، فيما تؤكد الاتفاقية على التزام الطرفين بدعم قطاع السياحة بدبي، وترسيخ مكانة الإمارة على مستوى العالم.

كما أنها تتضمن المشاركة المتميزة لفنادق حياة في المبادرات المتنوعة التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومنها استضافة الرحلات التعريفية، وكذلك الوفود المدعوة، إلى جانب إقامة فعاليات متميزة لاستقطاب الزوار الدوليين، وأيضاً دعم الحملات الترويجية، بما فيها باقات الإقامة والمشاركة في المعارض والجولات الترويجية.

ومن جهتها، سوف تحظى المجموعة بدعم الدائرة في التسويق لمشاريعها المقبلة، مثل تدشين الحديقة المائية لفندق جراند حياة دبي، المقرر افتتاحها هذا العام.

كما سيتم التعاون مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، لإنشاء محتوى متميز ومؤثر، يضمن الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «في إطار الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة، وانسجاماً مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة، كأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة، والمدينة الرائدة عالمياً للأعمال والترفيه، تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي، لتكثيف الجهود التي نسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية فريدة.

هذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر، وبدعم من شركائنا والجهات المعنية، بتطوير وتنويع العروض السياحية، وتوفير تجارب استثنائية، تلبي تطلعات المسافرين، مع الحفاظ على تميز الإمارة في الابتكار، وتقديم أرقى الخدمات لضيوفها».

وبدوره، قال فتحي خوجلي نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي: «تشهد دبي نمواً كبيراً بصفتها مركزاً عالمياً للسياحة والضيافة، وهو ما لعب دوراً محورياً في نجاح مجموعة فنادق حياة في المنطقة.

وقد افتتحنا أول فندق للمجموعة في دبي عام 1980، ومنذ ذلك الحين قمنا بالتوسع إلى 10 فنادق في جميع أنحاء المدينة.

ويشكل تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، محطةً بارزة في إطار التزامنا المستمر بدعم رؤية دبي للمستقبل.

فيما تلتزم مجموعة فنادق حياة في دبي بتوسيع نطاق عملها، وتقديم تجارب استثنائية، تسلط الضوء على مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة، وذلك من خلال الجمع بين خبرتها العالمية والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33».

وتركز الإمارة على إطلاق المبادرات المبتكرة، والالتزام بإرساء أعلى معايير التميز، وإقامة الشراكات الاستراتيجية، بما فيها الشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة فنادق حياة في دبي، لتواصل استقطاب ملايين الزوار الدوليين، وضمان نمو اقتصادها الحيوي.

ففي عام 2024، استقبلت دبي 18.72 مليون زائر دولي، بنسبة نمو بلغت 9%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، والتي سجلت فيها 17.15 مليون زائر، وهو ما جعلها تحطم الأرقام القياسية عاماً بعد عام.

كما سجل قطاع الضيافة في دبي أداءً قوياً في عام 2024، مع بلوغ متوسط إشغال الفنادق إلى 78.2%، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى 154,016 غرفة متاحة، ضمن 832 منشأة، مقارنة بـ 150,291 غرفة في 821 منشأة خلال عام 2023.