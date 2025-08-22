اتفاقية بين «إمارات» و«وصل» لتوفير خدمات الغاز المسال لـ 70 عقاراً و8500 وحدة سكنية وتجارية

وقّعت شركة الإمارات للبترول (إمارات)، اتفاقية مع مجموعة «وصل»، لتوريد إمدادات الغاز المسال وتوفير خدمات الصيانة المرتبطة بها في 70 عقاراً وأكثر من 8500 وحدة سكنية وتجارية تديرها «وصل»، ضمن أبرز المجتمعات الحيوية في دبي، مثل جميرا والقوز وأم سقيم والكرامة وعود ميثاء ونايف والمرقبات والمحيصنة والراشدية ومردف وورسان.

ووقّع الاتفاقية عن «إمارات» زايد عباس، نائب الرئيس الأول لغاز البترول المسال، وعن «وصل» سالم النعيمي، مدير خدمات وحلول إدارة الأصول. وستوفر «إمارات»، بموجب هذه الاتفاقية حلولاً متكاملة لغاز البترول المسال بما فيها الإمدادات المستمرة، وتجهيزات نظام التمديد، وخدمات الصيانة الوقائية، والاستجابة لحالات الطوارئ مع الامتثال التام لبروتوكولات السلامة.

كما تشمل الاتفاقية دعم العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وقراءة العدادات، والفوترة، وإصدار الفواتير لجميع المستأجرين سواءً كانت عقاراتهم سكنية أو تجارية.

وقال زايد عباس: «تجمع الاتفاقية بين خبرتنا الفنية الواسعة في توفير خدمات غاز البترول المسال والحضور القوي لشركة «وصل» في جميع أنحاء دبي، الأمر الذي يحقق قيمة راسخة ويضمن توفير خدمات مُحسّنة لآلاف السكان والشركات».

وقال سالم النعيمي: «من خلال الاستفادة من خبرة «إمارات» الفنية ونهجها الرقمي المتطور، نتمكن من تبسيط العمليات وتقديم خدمات غاز البترول المسال بذكاء وكفاءة، بما ينسجم مع رؤيتنا في بناء مجتمعات عصرية ومترابطة».

وسيستفيد المستأجرون من التجربة الرقمية المحسّنة لخدمات غاز البترول المسال عبر تطبيق الهاتف المحمول المخصص لذلك من «إمارات»، والذي يتيح لهم الوصول إلى الخدمة في الوقت الفعلي وتسديد مدفوعاتهم رقمياً ضمن إطار تجربة مستخدم مبسطة تتماشى مع طموحات مدينة دبي الذكية.