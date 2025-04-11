«رمضان والعيد في دبي».. ملتقى السعادة عبر 250 تجربة ثرية

حققت حملة «رمضان في دبي» واحتفالات «العيد في دبي»، التي نظمتها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، نجاحاً كبيراً، حيث مكنت سكان وزوار المدينة من قضاء أوقات ممتعة وخوض تجارب متنوعة، من خلال برنامج حافل أعدته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والذي تضمن أكثر من 250 تجربة، صممت خصيصاً على مدار 37 يوماً.

وتحولت دبي إلى ملتقى للسعادة والتواصل بين الجميع، حيث استفاد المتسوقون من عروض ترويجية رائعة لدى أكثر من 570 علامة تجارية، إلى جانب إطلاق منتجات حصرية قدمتها أكثر من 10 علامات تجارية عالمية، كما حصلوا على باقات خاصة من أكثر من 90 فندقاً ومطعماً ووجهة سياحية.

وفي الوقت ذاته جرى تنظيم 65 فعالية مذهلة شملت عروضاً فنية مناسبة لجميع الأعمار، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، والعروض المسرحية، والفعاليات الفنية، وتجارب العناية بالصحة، ومنافسات اللياقة البدنية، والبطولات الرياضية، وغيرها.

وأخيراً جسدت أكثر من 10 أسواق خارجية قيم الترابط والتكاتف، إلى جانب عروض ضوئية، وزينة رمضان والعيد، والفعاليات الثقافية والترفيهية المتجولة، وعروض الألعاب النارية المذهلة.

أفضل وجهة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «أسهمت حملة «رمضان في دبي» واحتفالات «العيد في دبي» في تعزيز مكانة دبي أفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة، حيث استمتع سكان وزوار المدينة بالأجواء الاحتفالية والثقافية المبهجة والتجارب المتنوعة في أكثر من 250 تجربة حصرية، بدءاً من الضيافة الإماراتية الأصيلة، وفنون الطهي الشهية، وصولاً إلى مناطق الجذب السياحي، وعروض التسوق الحصرية، والفعاليات الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى العروض التي لا مثيل لها من الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية الشهيرة التي تلبي مختلف الأذواق».

وتألقت المدينة بعروض مبهرة وفعاليات ترفيهية وثقافية طوال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بالإضافة إلى العروض الضوئية، وعروض الألعاب النارية، التي أضاءت مواقع متعددة خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، وبلوواترز، وجميرا بيتش ريزيدنس، وخلال أول وثاني أيام عيد الفطر في كانتين الشاطئ من &e، وحتا، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وجزيرة بلوواترز.

وعززت العروض الضوئية والصوتية المذهلة مثل فعالية أطياف رمضانية في السيف، الأجواء الاحتفالية، في ما جسدت العروض الثقافية والترفيهية مثل «بو طبيلة»، وعروض عازفي العود والقانون، التراث الغني لدبي، ومن ضمن فعاليات العيد فرقة الحربية والعيالة، التي شاركت في مختلف المراكز التجارية.

واستكشف الزوار أكثر من 10 أسواق خارجية نابضة بالحياة وأنشطة موسمية في مختلف أنحاء المدينة، من الدورة الأولى لفعالية رمضان آت ذا بارك في حديقة زعبيل، إلى مهرجان شارع المأكولات في رمضان في منطقة «الشيخ حمدان كولوني» بالكرامة.

وشملت أبرز الفعاليات الأخرى مهرجان ليالي رمضان في حتا، والدورة الثالثة من سوق رمضان في جميرا أبراج الإمارات، وسوق رايب في حديقة أكاديمية شرطة دبي، وحي رمضان في مدينة إكسبو دبي، وروائع رمضان في القرية العالمية، و«نوت أ مجلس» في فندق 25hours، ومعرض أيكونز في فندق بلازو فيرساتشي دبي.

ومع حلول عيد الفطر المبارك شهدت المدينة عودة فعالية كانتين الشاطئ من &e في شاطئ نسناس، بالإضافة إلى مهرجان للثقافة والموسيقى والمأكولات في منتجع جيه إيه ذا ريزورت في ثاني أيام العيد.

تجارب الإقامة

واستمتع الأصدقاء والعائلات بذكريات لا تُنسى مع عروض خاصة في أكثر من 90 فندقاً ومطعماً ووجهة سياحية رائدة، مما أتاح لهم قضاء أوقات رائعة بصحبة أحبائهم مع التجارب المميزة في أشهر معالم دبي، والإقامة الفندقية في أرقى المنتجعات.

وقدمت دبي تجارب إفطار وسحور حصرية طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تجارب مأكولات استثنائية خلال عيد الفطر.

الأنشطة الفنية

واستضافت دبي 65 فعالية مذهلة، عززت الأجواء الترفيهية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث شملت الاحتفالات، التي انتشرت في أنحاء المدينة فعاليات تناسب جميع الأعمار، من الحفلات الموسيقية الشهيرة، والعروض المسرحية، والأنشطة الفنية، إلى فعاليات العناية بالصحة، ومنافسات اللياقة البدنية، والبطولات الرياضية مثل تحدي الجري الليلي، الذي أقيم في الحديقة القرآنية، وغيرها من الفعاليات الرياضية.