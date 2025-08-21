مجلس سيدات أعمال أبوظبي يختتم «معسكر رواد المستقبل الصيفي»

اختتم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أول فعالية صيفية مخصصة لرواد الأعمال الصغار، حملت عنوان (معسكر رواد المستقبل الصيفي)، بهدف تمكينهم وتعزيز روح الابتكار لديهم ضمن بيئة تفاعلية تركز على تنمية مهاراتهم في التفكير الإبداعي وكيفية التواصل والتسويق والتخطيط المالي، بما يسهم في تحفيزهم وإلهامهم للانطلاق نحو المستقبل بكفاءة.

وجاءت المبادرة المتميزة في إطار التزام الغرفة والمجلس بدعم التنمية المجتمعية، وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة، عبر برامج تعليمية متطورة تُواكب تطلعاتهم وتُعزز قدراتهم المستقبلية.

وقد شهدت الفعالية التي استهدفت الأطفال من عمر (7 إلى 11 عاماً) إقبالاً واسعاً من العائلات، إذ تجاوز عدد الأطفال المسجلين إلى ما يزيد على 100 طفل، في مؤشر واضح على الثقة الكبيرة التي تحظى بها أنشطة الغرفة والمجلس لدى المجتمع، وبما يؤكد على نجاح المبادرة الصيفية في تلبية احتياجات الفئة المستهدفة.

وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشريك الاستراتيجي في هذه المبادرة، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية في دعم الطفولة وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.