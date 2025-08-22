«عالم مدهش 2025» وجهة مليئة بالمرح والترفيه والتشويق

يرفع «عالم مدهش 2025» مستوى الحماس خلال الصيف مع برنامج استثنائي يضم 316 عرضاً يومياً وفقرة ترفيهية حية، ليقدم للأطفال والعائلات أوقاتاً حافلة بالمرح والتشويق من الصباح حتى المساء. وتتواصل الفعاليات المتنوعة في القاعات 4 إلى 7 في مركز دبي التجاري العالمي حتى 28 أغسطس.

وينبض عالم مدهش -الوجهة العائلية المفضلة التي تجمع بين الترفيه والتثقيف- بالموسيقى والمرح والتفاعل، مع تذكرة اليوم الكامل الجديدة التي تتيح دخولاً غير محدود إلى جميع التجارب المشوقة، كما تشارك شخصيتا مدهش ودانة المحبوبتان في قلب الحدث، من خلال فقرات غنائية، ورقصات جماعية، ولقاءات تفاعلية مع الزوار، في أجواء مليئة بالبهجة والمرح.

ويحافظ عالم مدهش هذا العام على تألقه كونه أحد أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي الحافلة بالتجارب التفاعلية الاستثنائية، وهو من تنظيم «دي إكس بي لايف»، ذراع تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

مغامرات مشوقة لكل الأعمار

ويتضمن الحدث مجموعة مبتكرة من المغامرات الجديدة والتجارب المميزة التي تحدث نقلة نوعية في الترفيه للعائلات، لتمنح الزوار مستويات غير مسبوقة من المرح والمتعة. وتدور عروض هذا العام حول أربع مغامرات ممتعة تحمل طابعاً مميزاً:

مغامرات ما قبل التاريخ، وعوالم الروبوتات المستقبلية، ورحلات الألعاب الكلاسيكية، والمدن الرقمية المتوهجة. وتسهم هذه العروض في تعريف الأطفال إلى أهمية الصداقة، والتواصل مع الآخرين، والعمل الجماعي، والإبداع في العوالم المستقبلية، وحل المشكلات، والمرونة في مغامرات ألعاب الفيديو، والتعبير عن الذات، والتواصل العاطفي في مدينة مدعومة بالتكنولوجيا.

وتتصدر العروض تجربة «جوراسيك مدهش»، وهي مغامرة من عصور ما قبل التاريخ تدعو المستكشفين الصغار للانضمام إلى طاقم العرض على المسرح للمشاركة في رقصات الديناصورات، والاستمتاع بلحظات مليئة بالمرح، وإتاحة المجال أمامهم لالتقاط الصور مع أصدقائهم الجدد من عصور ما قبل التاريخ، أما في عرض «مختبر الروبوتات»، فتنتقل الأجواء إلى عالم عالي التقنية، حيث يتعاون الفريق وتدفعهم الموسيقى لتنشيط طاقم من الروبوتات الظريفة.

ويأخذ عرض «نهاية اللعبة» عشاق الألعاب إلى رحلة عبر الزمن، حيث يؤدي خلل في آلة الزمن إلى نقل الأبطال إلى عالم ألعاب الآركيد الكلاسيكية من ثمانينيات القرن الماضي، لمواجهة كائنات فضائية في لعبة Space Invaders، وتكديس مكعبات Tetris.

والقفز داخل مستوى مستوحى من لعبة Mario، في محاولة للعودة إلى عالمهم. وتُختتم المغامرة بعرض «المستقبل رقمي»، وهي رحلة داخل مدينة رقمية متلألئة تنتهي برقصة متوهجة وفرصة تصوير افتراضية مع طاقم العرض بأكمله.

دخول غير محدود

تتضمن التذاكر الموحدة لهذا العام عروضاً شائقة لجميع أفراد العائلة، ما يمنح الأهالي والأطفال فرصة الاستمتاع بدخول غير محدود طول اليوم، واستكشاف المزيد من الألعاب، وقضاء وقت أطول دون الحاجة إلى دفع رسوم منفصلة لكل تجربة.

تُتاح التذكرة بسعر 150 درهماً للأطفال و25 درهماً للكبار، وتفتح الأبواب ليوم كامل من المرح والإبداع والحماس. كما يمكن للعائلات التي تشتري ثلاث تذاكر الحصول على تذكرة رابعة مجاناً. وتتوفر تخفيضات إضافية لحاملي بطاقات «إسعاد» و«سعادة»، في حين يدخل أصحاب الهمم ومرافقوهم مجاناً.

وتكمل هذه العروض المباشرة والمشوقة الفعاليات الجديدة كلياً في عالم مدهش، التي تضم 118 لعبة وتجربة ترفيهية، إلى جانب جدول حافل بـ316 عرضاً حياً ومشوقاً، مع إمكانية الدخول غير المحدود طول اليوم للعائلات. ويفتح عالم مدهش 2025 أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء من الاثنين إلى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت والأحد).