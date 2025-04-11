«إنفستوبيا» تستعرض ممكنات بيئة أعمال الإمارات

نظمت «إنفستوبيا»، بالتعاون مع «دويتشه بنك»، مؤتمراً، بهدف تسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا، وكذلك المزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة.

وشهد المؤتمر مشاركة قرابة 30 شخصاً من المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي ومن أبرزهم، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومحمد الهاوي ؛ وكيل وزارة الاستثمار، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وعبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة المزروعي العالمية؛ وخالد عبدالكريم الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي؛ وحارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ ورامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وعبدالله عيسى الملا مدير إدارة المشاريع الاستثمارية الخاصة في وزارة الاستثمار؛ والمحامي عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه؛ وجورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي؛ وباولو رويز، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة إيتون، إضافة إلى حضور وفد رفيع المستوى من «دويتشه بنك»، بقيادة كلاوديو دي سانكتيس، عضو مجلس الإدارة ورئيس البنك الخاص في «دويتشه بنك»، ورافق هذا الوفد 50 مستثمراً ورائد أعمال عالمي.

وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت رؤى واستراتيجيات وطنية مبتكرة واستشرافية، لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.