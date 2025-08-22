4.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

تواصلت حالة الزخم في القطاع العقاري في دبي، وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، أمس، أكثر من 4.6 مليارات درهم، تمت عبر 1192 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 947 مبايعة، بقيمة 3.1 مليارات درهم، منها 71 مبايعة لأراضٍ، و837 مبايعة لوحدات سكنية، و39 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض مخصصة لمدرسة في منطقة شوبا هارتلاند، بقيمة 453 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في منطقة زعبيل الثانية، بقيمة 15 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم، تمت عبر 185 معاملة، منها 58 رهناً لأرض، و193 رهناً لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 60 هبة، بقيمة 306 ملايين درهم.