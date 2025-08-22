«أبوظبي العالمي» يطلق خدمة «تصريح الإعلانات العقارية»

أطلق «أبوظبي العالمي»؛ المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات، خدمة «تصريح الإعلانات» عبر منصة AccessRP التابعة له، وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع هدف أبوظبي العالمي (ADGM)، المتمثل في الحد من الإعلانات الوهمية وتعزيز الرقابة على السوق ودعم ثقة المستثمرين.

حيث ستلزم الخدمة جميع الإعلانات الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي بالحصول على تصريح صادر عن المركز المالي.

وأطلقت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي هذه الخدمة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي العقاري، حيث تبرز هذه المبادرة جهود المركز المستمرة، بصفته جهة تنظيمية رائدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين في قطاع العقارات.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من مبادرة «مضمون»، التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل من خلال مركز أبوظبي العقاري في وقت سابق من هذا العام، والتي تعد أول منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في الإمارات.

ومن شأن دمج مبادرة «مضمون» مع خدمة «تصريح الإعلانات» أن توفر ليس فقط خدمة إعلانية، بل أيضاً ربطها بمنصة معترف بها دولياً صُممت لتمكين مُجمّعي البيانات والارتقاء بمعايير السوق وتمكين الإعلانات الموثوقة، وتتوفر الآن خدمة «تصريح الإعلانات» على منصة AccessRP، وتم تنفيذها بشكل كامل عبر نطاق اختصاص أبوظبي العالمي، في كل من جزيرتي المارية والريم.