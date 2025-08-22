6.8 مليارات درهم زيادات رؤوس أموال لشركات مساهمة في 2024

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها على زيادة رؤوس أموال 7 شركات مساهمة عامة بقيمة ناهزت 6.8 مليارات درهم خلال العام الماضي 2024.

وأوضحت الهيئة، وفق أحدث إحصاءاتها، أنها وافقت على زيادة رأس مال شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بقيمة 448.9 مليون درهم، وشركة رأس الخيمة العقارية بقيمة مليار درهم.

كما وافقت الهيئة على زيادة رأسمال شركة طيران أبوظبي بنحو 652 مليون درهم، ودريك آند سكل بـ1.8 مليار درهم، و«إن إم دي سي إنيرجي» للاستحواذ بنحو 2.4 مليار درهم، وتكافل الإمارات بـ185 مليون درهم، وبنك الفجيرة الوطني 354.4 مليون درهم.

في سياق آخر، أوضحت الهيئة أنها تلقت خلال العام الماضي العديد من طلبات الاندماج والاستحواذ ودخول شريك استراتيجي، حيث تم الموافقة على صفقة استحواذ شركة سكون للتأمين على باقي أسهم الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين.

واستحواذ شركة ألتراتك سيمنت ميدل إنفستمنت على أسهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية، والموافقة على اندماج شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، واندماج كل من شركة الياه للاتصالات الفضائية وشركة بيانات «ايه آي بي إل سي»، كما وافقت على طلب دخول حكومة رأس الخيمة كشريك استراتيجي في شركة رأس الخيمة العقارية.