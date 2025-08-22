«مجلس شباب اقتصادية الشارقة» و«رواد» يعرضان قصص نجاح لرواد الأعمال

نظم مجلس شباب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع مؤسسة رواد لدعم المشاريع الريادية (رواد) التابعة للدائرة، جلسة حوارية بعنوان «حلمك يتصل»، بالتزامن مع اليوم العالمي لريادة الأعمال، بهدف تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لعدد من رواد الأعمال المتميزين.

واستضافت الجلسة نخبة من أصحاب المشاريع الريادية الذين شاركوا الحضور تجاربهم في تأسيس مشاريعهم وما واجهوه من تحديات، وكيف تمكنوا من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة ومؤثرة بالمجتمع. وتم التركيز على الخطوات العملية التي أسهمت في تعزيز استمرارية مشاريعهم ونموها.

وأكد القائمون على الفعالية أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على دعم بيئة ريادة الأعمال بالإمارة، وتشجيع الشباب على خوض التجربة بثقة، وتزويدهم بنماذج واقعية تلهمهم وتحفزهم على الابتكار والإبداع.

وقالت خلود الزرعوني، رئيس مجلس شباب دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «جاءت الجلسة انطلاقاً من إيماننا العميق بقدرات الشباب على الابتكار وصناعة التغيير، وحرصنا على توفير منصات حوارية للتعلم من التجارب الناجحة واكتساب خبرات تدعم رحلتهم بعالم الأعمال.