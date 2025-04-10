«الأنصاري» تستكمل استحواذها على «بي إف سي القابضة»

أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية»، عن إتمام استحواذها بنجاح على مجموعة «بي إف سي القابضة ذ.م.م»، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، في خطوة استراتيجية ترسِّخ مكانة المجموعة كأكبر مؤسسة مالية غير بنكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث شبكة الفروع.

وتُشكل هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، تحولاً نوعياً، يُعزز حضور الأنصاري للخدمات المالية في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت والهند، ما سيؤدي إلى زيادة قاعدة عملاء المجموعة بنسبة 29 ٪، وتوسيع شبكة فروعها بنسبة 60 ٪. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز نطاق عمليات الأنصاري للخدمات المالية، وتنويع انتشارها الجغرافي، ما يتيح قيمة مضافة كبيرة للمساهمين والعملاء والموظفين، على حد سواء.

تسهم عملية الاستحواذ في تعزيز الإيرادات بشكل فوري، مع توقع نمو في الأرباح بنسبة مزدوجة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وتشمل أبرز المؤشرات المالية المتوقعة بناء على بيانات عام 2024 (مع مراعاة أي تعديلات بعد الاستحواذ أو تأثير محتمل لعملية التكامل)، زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 20 %، ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13 %، ونمو صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 13 %، وزيادة التدفقات النقدية، ما يعزز توزيعات الأرباح النقدية المتوقعة.

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يُعد هذا الاستحواذ محطةً فارقة، تجسد التزامنا في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية بالنمو الإقليمي والابتكار، وتعزيز قوتنا المالية. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستتيح قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، كما ستفضي الزيادة المتوقعة في التدفق النقدي بعد الدمج، إلى تعزيز التزامنا بتقديم عوائد مجزية لمستثمرينا».