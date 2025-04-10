تسليم مشروع «مساكن هواء» في مدينة تلال 2028

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في الشارقة، خلال العام الماضي، 40 مليار درهم، محققة بذلك معدل نمو نسبته 48 %، مقارنة بعام 2023، وذلك بحسب بيانات لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

وأكد مروان الزعيم رئيس مجلس إدارة مجموعة المروان، أن تسليم مشروع «مساكن هواء» في النصف الثاني من العام 2028، حيث يُشكّل المشروع إضافة نوعية لمستقبل القطاع العقاري في إمارة الشارقة، حيث حقق نجاحاً واسعاً وإقبالاً لافتاً من المهتمين والمستثمرين، بفضل تصميمه العصري، وموقعه الاستراتيجي، الذي يوفر أسلوب حياة راقياً ومتوازناً، ما يعزز الفرص الاستثمارية، ويسهم في تحسين جودة الحياة المجتمعية.

ويتألف المشروع من أربعة طوابق تضم 268 وحدة سكنية، بتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، تشمل استوديوهات، وشققاً من غرفة إلى ثلاث غرف وصالة، بالإضافة إلى 282 موقفاً للسيارات.

من جانبه، أكد الزعيم التزام شركة المروان للتطوير، بدعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة، من خلال تطوير مجتمعات متكاملة، تشمل المشاريع السكنية والتجارية الذكية، مثل مشروعي «مساكن هواء، وديستركت 11»، مشيراً إلى أن المجموعة تواصل دعم الابتكار والنمو، من خلال ترسيخ مكانة الشارقة كمركز جاذب للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تبنّي التقنيات الخضراء والحلول الذكية في جميع مشاريعها، بما يضمن بيئة مستدامة، تتماشى مع تطلعات المستقبل.

وأشار إلى تحسين جودة الحياة السكنية والتجارية، من خلال تطوير مشاريع تعتمد على الاستدامة، حيث تقدم حلولاً ذكية في التصميم والبناء، ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل النفقات التشغيلية الشهرية للسكان، كما توفر المجموعة بيئات سكنية متكاملة، تلبي احتياجات العائلات والأفراد، ليعزز الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات خضراء وخدمات متطورة، تحسن تجربة العيش في مجتمعات عصرية.