23 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن مشروعات بـ60 مليار درهم

نظمت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال ملتقى يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، ومعرض إشراقة إماراتية المصاحب له أخيراً، وذلك في فندق باب القصر في أبوظبي.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «يأتي تنظيم المؤتمر احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، وذلك تقديراً وتثميناً لجهودها وإسهاماتها في بناء وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل دعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي حرصت دوماً على تسخير جميع الإمكانات لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتطوير قدراتها بما مكنها من أن تتبوأ أهم المناصب وأرفعها، وأن تصبح شريكاً جنباً إلى جانب مع الرجل في مسيرة التنمية المستدامة».

وأوضحت د. العامري أن دولة الإمارات قدمت العديد من المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي، من خلال تنمية الكوادر النسائية وبناء قدراتها، حيث بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 23 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.

وقالت د. العامري: «استحوذت المرأة على نحو 66% من القوة العاملة في القطاع الحكومي، و30% منهن في مراكز قيادية مرتبطة باتخاذ القرار، وتشكل النساء الإماراتيات 25% من القوى العاملة، وتشارك المرأة الإماراتية بنسبة 30% من العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتمتع المرأة الإماراتية بمشاركة اقتصادية نشطة في الدولة».

وأضافت د. العامري: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة مهمة وكبيرة، كونه يستعرض الإنجازات والمكاسب التي حققتها وبلغتها في مختلف القطاعات والمجالات، والمساهمة في مسيرة البناء والتطور والتنمية، للنهوض بدولة الإمارات».

وتابعت بالقول: «تمكنت المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في أن تشغل وظائف قيادية بالدولة، وأن تتولى مناصب قيادية ووزارية ودبلوماسية مهمة، وتكون حاضرة في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ما مكنها من إثبات قدرتها على المساهمة في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة».

وقالت د. شفيقة العامري: «على مدار السنوات الثلاث الماضية، نظمت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال 105 دورات تدريبية بحضور ومشاركة 3100 امرأة، وتم المشاركة في 135 فعالية داخل الدولة وخارجها، بحضور 3200 رائدة أعمال، وجرى إبرام 12 اتفاقية مع جهات حكومية وغير حكومية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تنظيم 8 معارض بمشاركة 206 جهات».

وتابعت بالقول: «وفي هذا المقام، نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تدعم جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، ما يمكنها من تنظيم هذا العدد الكبير من الفعاليات والأنشطة، والقيام بدور تمثيلي لرائدات الأعمال في الفعاليات والأنشطة المتنوعة داخل الدولة وخارجها».

وتضمنت فعاليات الملتقى جلسات حوارية ثرية، وورشة عمل، ومعرض رائدات الأعمال، ومسابقات وجوائز.