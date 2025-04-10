اجتماع اللجنة التوجيهية بين بريطانيا ورأس الخيمة

استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مؤخراً، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة في مركز كومباس للأعمال، في خطوة بارزة تعكس تطور الشراكة التنموية بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة.

وجمع هذا الاجتماع رفيع المستوى، مجموعة من كبار الممثلين من ديوان صاحب السمو الحاكم ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة و«راكز» والسفارة البريطانية، إضافة إلى ممثلين من إدارة الأعمال والتجارة البريطانية ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات.

وتُعد اللجنة التوجيهية الأولى حجر الأساس في الشراكة المتنامية بين المملكة المتحدة ورأس الخيمة، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والتعليم والثقافة والسياحة والبنية التحتية. وركز جدول الأعمال على إطلاق مبادرات نوعية.