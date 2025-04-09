«تيتان» تتوسع في الإمارات.. وتكشف عن أول متجر متعدد العلامات

أطلقت شركة «تيتان» Titan Company، ماركة الإكسسوارات والموضة الهندية والمنضوية تحت مظلة مجموعة «تاتا»، لأول مرة متجراً مبتكراً ومتعدد العلامات التجارية ويحتضن ثلاثاً من ماركاتها الأكثر شهرة، «تانيشق» و«ساعات تيتان» و«تيتان آي بلس»، تحت سقف واحد.

ويمتد المتجر على مساحة مخصصة للبيع بالتجزئة تمتد على 5.000 قدم مربعة موزعة على طابقين، وتم تصميمه لإعادة صياغة تجربة تسوق المنتجات الراقية من خلال توفير مجوهرات رائعة وساعات فاخرة ذات تصاميم متميزة وحلول موثوقة للنظارات، وذلك ضمن تجربة سلسة واستثنائية.

وقال «كوروفيلا ماركوس»، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة تيتان: «يوفر هذا المتجر تجربة عالمية فريدة من نوعها للبيع بالتجزئة، مُجسداً الروح الريادية التي تتمتع بها تيتان»، مشيراً إلى أنه «لم تتواجد من قبل ثلاث علامات تجارية أيقونية في ذات الوقت تحت سقف واحد، ونحن فخورون بإطلاق هذا المفهوم في قلب الشارقة. تحافظ كل علامة تجارية على جوهرها الفردي، بينما تكمّل العلامات التجارية الأخرى بسلاسة، مما يوفر للعملاء رحلة تسوق غامرة وشاملة».

وأضاف: «يمثل إطلاق متجر الرولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية النمو الأوسع نطاقاً لشركة «تيتان» في دولة الإمارات. ومن شأن هذا المفهوم أن يضع أساساً للتوسع المستقبلي، إذ نعتبره نموذجاً لتعزيز مشاركة العملاء وتقوية حضورنا في السوق عبر مختلف أنحاء المنطقة».

وبدوره، قال «راغافان إن إس»، الرئيس التنفيذي لقسم العناية بالعيون في شركة «تيتان»: «إن طرح متجر تيتان الأول لمنتجات أسلوب الحياة الراقية والذي يضم علامات تجارية متعددة يسمح لنا بدمج حلول النظارات الموثوقة لدينا ضمن بيئة ديناميكية للبيع بالتجزئة من شأنها أن ترتقي بتجربة العملاء الإجمالية، مع التركيز على رؤية طموحة تواكب أحدث صيحات الموضة».

وأضاف: «من خلال الجمع بين «تيتان آي بلس» جنباً إلى جنب مع «تانيشق» و«ساعات تيتان»، فإننا نخلق تجربة تسوق سلسة وراقية تتيح للعملاء انتقاء نظارات عالية الجودة تُلبي احتياجات أسلوب حياتهم بالكامل. ويعزز هذا النمط إمكانية الوصول إلى منتجاتنا وزيادة انتشارها، مما يسهّل على العملاء اكتشاف والاستثمار في حلول النظارات الراقية، سواء النظارات الطبية أو النظارات الشمسية العصرية المخصصة لفئات الرجال والنساء والأطفال أو للجنسين معاً».