«آبي ثينغز» تعزز من حضورها في منطقة الشرق الأوسط

تعمل «آبي ثينغز» AppyThings، شريك غوغل كلاود المتخصص في تكامل تكنولوجيا المعلومات وواجهات برمجة التطبيقات والبث المباشر للأحداث، والتي تتخذ من هولندا مقراً لها، على توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

منذ دخولها منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في أوائل عام 2024 حققت «AppyThings» تقدماً كبيراً، حيث أبرمت شراكات رئيسية مع القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، كما أنها شريك أوروبي لـ«غوغل أبيجي» Google Apigee) وشريك متخصص في تكامل تكنولوجيا المعلومات لسحابة غوغل كلاود Google Cloud في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يأتي هذا التوسع في وقت تشهد فيه المنطقة اعتماداً متزايداً على واجهات برمجة التطبيقات وتقنيات السحابة لتسريع التحول الرقمي، والارتقاء بالخدمات على كل المستويات.

وقال شاذلي طه، المدير الإقليمي شركة «AppyThings» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «نحن في غاية الحماس لمشاركة نجاحاتنا العالمية على مدى السنوات العشر الماضية مع منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. تلتزم الشركة بالارتقاء بالمشهد التكنولوجي وتقديم نتائج سريعة بأعلى معايير الجودة نُصممها خصيصاً لتلبية احتياجات كل عميل، وهو ما يؤكد نجاحات أكثر من 3,000 حالة استخدام لحلولنا المبتكرة. وتؤكد «AppyThings» التزامها بتوسيع استثماراتها في المنطقة من خلال الجمع بين الخبرات العميقة، وأحدث ابتكارات غوغل والاستثمارات المحلية في نخبة من أبرز المراكز في الرياض ودبي ومدن أخرى، تمكن «AppyThings» المؤسسات من تحديث منصاتها بأمان، والتوسع بثقة، والازدهار في هذا العالم المترابط».

تقدّم «AppyThings» مجموعة شاملة من الخدمات لمساعدة الشركات على الازدهار والنجاح في مشهد التحول الرقمي شديد التطور. تتخصص الشركة في ربط الأنظمة بأمان من خلال إدارة واجهات برمجة التطبيقات، وبث الأحداث (مدعومة بقاعدة متينة من الأنظمة المرنة لنقل البيانات بصورة لحظية عبر منصات مختلفة)، وتكامل بيانات السحابة الأصلية. باستخدام تقنيات مثل «ريست» (REST)، «غراف كيو أل» (GraphQL)، «بايثون» (Python)، وغوغل كلاود Google Cloud، تساعد «AppyThings» الشركات على تحسين بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات. جميع حلول الشركة آمنة وقابلة للتطوير والتكييف، مما يضمن جاهزية المؤسسات للمستقبل وقدرتها على إدارة النمو والتغيير بكفاءة.

وفقاً لبيانات ماكينزي أند كو وصل معدّل التبني الرقمي في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى ما يقارب عن 75 % إلى 80 %، وتتمتع «AppyThings» بمكانة فريدة تمكنها من مساعدة المؤسسات في المنطقة على التكيف والازدهار. تتمحور رسالة الشركة حول «التكامل السلس ضمن شروطك»، مما يتواءم بشكل قوي مع الأجندات الرقمية الطموحة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بدءاً من رؤية السعودية 2030 إلى استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025.