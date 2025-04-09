دبي الأولى عالمياً في قائمة تنوع تجارب الطعام وثاني عاصمة للمأكولات والمطاعم



كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تقريرها السنوي الثالث لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي عن مكانة الإمارة المتميزة والمتنامية، وجهةً رائدة في سياحة الطعام، وإحدى عواصم فنون الطهي الأسرع نمواً خلال عام 2024، والتي جاءت نتيجة لتوافر عدد من العوامل بما فيها افتتاح مطاعم جديدة، والحصول على تقدير وجوائز دولية، وتنظيم واستضافة فعاليات كبرى.

وأظهرت نتائج النصف الأول من عام 2024 أن دبي حلّت في المركز الثاني بعد باريس كعاصمة عالمية رائدة للمأكولات والمطاعم وفنون الطهي، متفوقةً على وجهات بارزة مثل لندن، ونيويورك، وطوكيو. كما تصدرت دبي قائمة التنوع في تجارب الطعام التي تقدمها، لتتجاوز بذلك باريس وسنغافورة.

وسلّط التقرير الضوء على أحدث التوجّهات وأبرز الإنجازات والمحطات المهمة التي شهدها قطاع المأكولات والمطاعم الفريد في الإمارة خلال العام الماضي، بما في ذلك إصدار 1,200 رخصة مطاعم جديدة، والتي تنوعت فئاتها وأصنافها لتعكس هوية دبي متعددة الثقافات، وبما يعزز التزامها، توفير خيارات تلبي مختلف الأذواق لسكان الإمارة وزوارها على حد سواء.

ويتماشى هذا النمو مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وكذلك بما يعزز مكانتها مدينةً عالمية رائدة للأعمال والترفيه. حيث يعدّ قطاع المأكولات والمطاعم ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية، ومساهماً مهماً في تنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبية الإمارة وجهةً مفضلة لعشاق الطعام وكذلك للمستثمرين في هذا القطاع.

وكشف مؤشر العلامات التجارية العالمية في دبي Dubai International Brand Tracker الصادر حديثاً عن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارة في قطاع المأكولات والمطاعم، وذلك استناداً إلى مؤشرات رئيسية مبنية على ملاحظات وآراء الزوار.

نتائج إيجابية

جرى استطلاع آراء عينة من عشاق الطعام ورواد المطاعم في دبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، فيما أسفرت أحدث نسخة من تقرير حملة Gastronomy Always On، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نتائج إيجابية مع وصول نسبة رضا العملاء إلى 62%. وقد تضمن التقرير آراء أكثر من 1,100 شخص من فئات متنوعة من سكان دبي، لتكشف النسخة السادسة من التقرير عن التغيّر في أذواق وتفضيلات الطعام، إلى جانب تقديم رؤى ديموغرافية مفصلة.

وكشف التقرير أيضاً عن مستويات رضا عالية استناداً إلى العوامل الرئيسية التي يضعها السكان في الاعتبار عند اختيار وجهة تناول الطعام والتي تشمل، التنوع (بمعدل رضا 70 %، بزيادة 3 % مقارنةً بالنسخة الخامسة)، والابتكار (بمعدل رضا 61 % ، بزيادة 2 %)، والإرث الثقافي (بمعدل رضا 58 %، بزيادة 1 %)، والطهاة العالميين (بمعدل رضا 64 بالمئة، بزيادة 2 %).

وقد سلطت النتائج الضوء على النسيج متعدد الثقافات في دبي؛ إذ شكّل الإماراتيون ما نسبته 18 %من المشاركين، بينما شكلت نسبة الأشخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25 %، ومن جنوب آسيا 20 %، وشمال وجنوب شرق آسيا 10 %، ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 12 %، فيما شكل الغربيون وغيرهم من الجنسيات 15 %. ويعكس هذا التنوع المشهد الثقافي الغني الذي يواصل ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للمأكولات والمطاعم وفنون الطهي.

استطلاعات دورية

وتحرص دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على إجراء استطلاعات رأي دورية للجمهور المستهدف في الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوار الدوليين، بهدف معرفة توجهاتهم وآرائهم حول قطاع المأكولات والمطاعم في دبي.

وبدورها، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي بشكل كبير في الترويج لعروض المأكولات التي تقدمها دبي، وتعزيز التفاعل مع عشاق الطعام، بما فيها حملة «Dubai Eats» التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وركزت على تنوع هذا القطاع في المدينة من خلال استخدام مقاطع الفيديو القصيرة والصور الجذابة، فضلاً عن الاعتماد على المحتويات التي يشاركها المستخدمون.

وقد ساهمت الحملة في توسيع نطاق السوق وزيادة التفاعل مع الجمهور. علماً بأن الوسمين DubaiEats# وMyDubai# ساهما في انتشار الحملة وتعزيز التفاعل بشكل أكبر، حيث ارتفعت نسبة التفاعل على إنستغرام بنسبة 12.6 بالمئة. وبالإضافة إلى ذلك، عزز المحتوى التفاعلي مثل تحديات الطعام، وقصص الطهاة، والجولات خلف الكواليس في المطابخ، من جذب الجمهور وزيادة الاهتمام.

ووفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فإن 70 بالمئة من رواد المطاعم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحصلون على نصائح من وسائل التواصل الاجتماعي قبل اختيار المطاعم التي يرغبون بزيارتها، ما يبرز أهمية الوجود الفعّال على الإنترنت وتأثيره في قرارات المستهلكين.

أنشطة تسلية وشعبية

تمثّل تجارب تناول الطعام في المطاعم إحدى أكثر الأنشطة تسلية وشعبية مع توجه السكان إلى المطاعم أسبوعياً بمعدل 2.5 مرة، وذلك وفق النسخة السادسة من تقرير حملة Gastronomy Always On. وشهدت مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم العائلية زيادة ملحوظة في شعبيتها، حيث أشار 84 % من المشاركين إلى أنهم زاروا أحد هذه الأماكن، بزيادة 78 % مقارنة بـالنسخة الخامسة.

وتعكس هذه النتائج الإقبال المتزايد على تجارب الطعام المريحة التي تجمع بين القيمة الجيدة مقابل النقود والجودة العالية في الوقت ذاته. كما أشار التقرير إلى الارتفاع المستمر في عدد الخيارات المتاحة مثل ردهات الطعام، ومأكولات الشارع، وعربات الطعام، التي تلبي احتياجات سكان المدينة الذين يبحثون عن الراحة والقيمة والجودة في تجارب الطعام لديهم، إلى جانب التوفير.

نهج عصري عالمي

ترسخ دبي نهجاً عصرياً وعالمياً في قطاع المأكولات والمطاعم، مع الحرص على حفاظه على الإرث الإماراتي التقليدي. حيث سجلت المطاعم المتخصصة في المأكولات الإماراتية التقليدية أو المطبخ العربي، مثل الفنر وأربيان تي هاوس، زيادةً في مستويات الإقبال، إذ تستقطب الزوار والذواقة الباحثين عن تجارب أصيلة، وكذلك السكان الراغبين بتجربة الأطباق التقليدية من دول المنطقة. وفي الوقت ذاته، تتبنى دبي مفاهيم الابتكار في تطوير مطاعم تقدم قوائم طعام متنوعة تمزج بين النكهات العالمية بأساليب طهي إبداعية وفريدة.

ومن ناحية أخرى، يولي روّاد المطاعم الأولوية لتجارب المأكولات المتنوعة، إذ يرى 49 بالمئة من المشاركين في استطلاع تقرير حملة Gastronomy Always On أن أنواع المأكولات هي العامل الأهم عند اختيار المطعم، بزيادة بلغت 34 بالمئة من نسبة المشاركين في النسخة الخامسة من التقرير. وتدعم هذه الآراء جهود دبي المتواصلة، لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمأكولات وفنون الطهي، حيث يجد عشاق الطعام ما يناسب أذواقهم ومتطلباتهم، بدءاً من سندويش الشاورما الشعبي إلى الوجبات الفاخرة المبتكرة من المطبخ البيروفي الياباني.

كما يولي سكان دبي أهمية كبيرة لمعايير النظافة عند اختيار وجهات تناول الطعام، بما ينسجم مع التزام المدينة بأفضل الممارسات، ما يعزز شعور مرتادي المطاعم بالاطمئنان. إذ أشار 50 % من المشاركين في الاستطلاع إلى أن النظافة هي العامل الأهم في اتخاذ قراراتهم، يليها نوع المطبخ بنسبة 49 %، والأجواء العامة بنسبة 43 % ، وجودة الخدمة بنسبة 42 %، والقيمة مقابل النقود بنسبة 38 %. كما تؤدي المراجعات والآراء التي يتركها روّاد المطاعم على الإنترنت دوراً متنامياً في عملية اختيار الوجهة، إذ تؤثر في اختيار الوجبات اليومية بنسبة 27 %، والمناسبات الخاصة بنسبة 34 %.

تجارب الطعام

سجّلت بيانات جوجل 741,500 عملية بحث عبر الإنترنت حول عروض قطاع المأكولات والمشروبات في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، وهي زيادة بنسبة 23.5 % أي بواقع 600,500 عملية. فيما أظهر مؤشر «الاهتمام بتجارب الطعام» من جوجل، الذي يقيس تفاعل المستهلكين عبر الإنترنت مع المواضيع المتعلقة بالمأكولات، إقبالاً متزايداً على عروض قطاع المأكولات والمشروبات في دبي خلال العام الماضي.

وكشفت تحليلات بيانات البحث على جوجل لأنواع المأكولات في دبي عن رؤى عميقة حول ما يفضله المستهلكون. فقد تصدر المطبخ الهندي قائمة عمليات البحث بفارق شاسع، حيث بلغت حصته 34 % من إجمالي عمليات البحث المتعلقة بالمطاعم في الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، ليسجل زيادة ملحوظة في عمليات البحث التي سجلها في الفترة ذاتها من العام 2023 والتي بلغت نسبتها 28 بالمئة.

وأيضاً سجل المطبخ الصيني وكذلك اللبناني زيادة ملحوظة في عمليات البحث، إذ حقق المطبخ الصيني زيادة بنسبة 79 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع تزايد أعداد الزوار القادمين من الصين ومنطقة شرق وجنوب شرق آسيا.

وفي الوقت ذاته، حافظ المطبخ اللبناني على وتيرة نمو ثابتة، حيث بلغت نسبته في عمليات البحث 32 %على أساس سنوي، بزيادة من 31,000 عملية في 2023 إلى 41,000 في 2024، ما يعكس استمرار الطلب الواسع على الأطباق الشرق أوسطية الأصيلة.

وجهة عالمية

يسهم قطاع المأكولات والمطاعم في دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية مميزة في عالم فنون الطهي، بفضل تنوعه الكبير الذي يجمع بين المأكولات المحلية الأصيلة والعلامات التجارية العالمية عبر آلاف الوجهات. ويعكس ذلك النتائج التي تضمنتها النسخة الثالثة من دليل ميشلان دبي الصادر في يوليو 2024، والذي شهد مشاركة 106 مطاعم تمثل 35 مطبخاً عالمياً، بزيادة 16 مطعماً مقارنة بعام 2023.

وقد حصلت أربعة مطاعم على نجمتين، و14 مطعماً على نجمة واحدة، وثلاثة مطاعم على نجمة ميشلان الخضراء، و18 مطعماً على جائزة بيب جورماند، إضافة إلى وجود 66 مطعماً آخر ضمن الدليل.

وتضمنت قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم للعام 2024 اثنين من مطاعم دبي، وهما تريسيند استوديو، الذي جاء في المركز الـ 13 على قائمة أفضل مطاعم الشرق الأوسط، وأورفلي بروز بيسترو، الذي جاء في المركز الـ 64 في القائمة الموسعة.

وقد حلّت دبي في المركز التاسع ضمن قائمة «أفضل 20 مدينة لتناول الطعام في العالم» في 2024 التي أعدتها مجلة «تايم آوت»، حيث أشاد الدليل الشهير بتنوع قطاع المأكولات والمطاعم في الإمارة وابتكاراته، معتبرةً أنه «أكثر تنوعاً وإبداعاً اليوم من أي وقت مضى».