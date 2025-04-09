«أمبيت» العالمية توسع خدماتها في مركز دبي المالي العالمي



أعلنت شركة «أمبيت» العالمية عن افتتاح مكتبها للعملاء الخاصين العالميين «أمبيت GPC»، في مركز دبي المالي العالمي، وتُعد «أمبيت» الخاصة المحدودة، الشركة المالكة بنسبة 100 % لـ«أمبيت GPC»، من أبرز مزودي الحلول المالية المصممة خصيصاً للأفراد ذوي الثروات الفائقة والمكاتب العائلية، وتدير «أمبيت GPC» أصولاً تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، وتخدم أكثر من 1000 عميل من أغنى العائلات في الهند. وتُعرف الشركة بأبحاثها المؤسسية عالية الجودة واستراتيجيات التقديرية الحائزة على جوائز، إلى جانب ابتكاراتها في مجال الصفقات المباشرة وخدمات إدارة الثروات الشاملة، ما جعلها من أبرز الجهات في مجال إدارة الثروات.

ويُعد الكيان الجديد، «أمبيت الدولية المحدودة للخدمات الخاصة»، نتيجة استحواذ استراتيجي قامت به أمبيت على شركة «مونروك للاستثمارات المحدودة»، وهي شركة لإدارة الثروات مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومسجلة في مركز دبي المالي العالمي. جرى هذا الاستحواذ في نوفمبر 2024، ويجمع بين خبرة «أمبيت» في إدارة الثروات والحضور المحلي القوي والقدرات المثبتة لشركة مونروك، مما يخلق منصة تخدم عملاء متنوعين من الهنود غير المقيمين، والمستثمرين الأجانب، والمكاتب العائلية.

وقال أشوك وادوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أمبيت»: «دخولنا إلى الشرق الأوسط يُعد خطوة مهمة في مسيرة تحول أمبيت إلى علامة تجارية عالمية في مجال إدارة الثروات. النمو الاقتصادي في الهند يفتح أمامنا فرصاً كبيرة، ونحن نعمل على تجهيز أنفسنا بالخبرات والمنصات اللازمة، للتعامل مع هذه الفرص على الجبهتين، ومع تزايد الطابع العالمي للثروات الهندية نلتزم بتوفير وصول سلس لعملائنا إلى حلول مالية عالمية المستوى، أينما كانوا».

وأشارت أمريتا فارماهان، الرئيسة التنفيذية لشركة أمبيت العالمية للخدمات الخاصة، إلى أن: «توسيع وجودنا في مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز مالي عالمي يتماشى مع رؤيتنا لتمكين العملاء من التفكير والتصرف على نحو عالمي، أمر يثير حماستنا. نحن نعي الطلب المتزايد من الهنود المقيمين للاستثمار في الخارج، وكذلك الاهتمام الكبير من الجالية الهندية والمستثمرين الدوليين بالوصول إلى الأسواق الهندية. وتوفر منصتنا المتكاملة في «أمبيت» لإدارة الثروات جسراً سلساً بين الأسواق الهندية والدولية، مع تقديم رؤانا الفريدة لعملائنا. وبقيادة فريق قوي في مركز دبي نتطلع إلى بناء علاقات عميقة وطويلة الأمد، وتقديم حلول مصممة خصيصاً لإدارة الثروات».