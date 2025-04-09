سوق دبي الحرة تسجل مبيعات بـ2.06 مليار درهم في الربع الأول

أعلنت سوق دبي الحرة، اليوم، عن تحقيق مبيعات قياسية في الربع الأول من عام 2025، بلغت 2.06 مليار درهم "565 مليون دولار"، مدفوعةً بأداء استثنائي خلال شهر فبراير الذي سجل أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق بقيمة 709 ملايين درهم "194 مليون دولار".

وأكد راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، أن الأداء القوي خلال هذه الفترة يعكس تميز الخدمات وتكاملها مع نمو حركة المسافرين، لا سيما خلال شهر فبراير الذي بلغ متوسط مبيعاته اليومية نحو 25.3 مليون درهم.

وجاءت العطور في صدارة فئات المبيعات بـ371 مليون درهم بمساهمة وصلت إلى نحو 18% في إجمالي الإيرادات، وشهد قطاع الحلويات نمواً لافتاً بنسبة 57% بدعم من النجاح الكبير لعروض شوكولاتة دبي.









