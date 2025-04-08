إطلاق مركز جديد للذهب والمجوهرات في دبي

أطلقت مجموعة «يونيك وورلد»، وهي تكتل تجاري مقره دبي، مركزاً جديداً للذهب والمجوهرات في دبي، ومن المتوقع أن يوسع خيارات المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن وجهة تسوق بديلة. ويلبي المركز احتياجات شريحة أوسع من المستهلكين، إضافة إلى السياح الدوليين، الذين يزورون دبي لشراء المجوهرات الذهبية.

والمقرر أن يعيد المركز الجديد تعريف تجربة تجارة المجوهرات الذهبية في الإمارات، كما أنه يُكمل تجارة المجوهرات الحالية في الدولة. لن يضطر المتسوقون بعد الآن إلى الاقتصار على وجهة واحدة؛ بل يمكنهم قضاء المزيد من الوقت في اختيار المجوهرات من مجموعة أوسع متوفرة في يونيك وورلد مول الجديد.

وقال محمد سهيب، المدير العام لمجموعة «يونيك وورلد»، إن مركز الذهب الجديد سيساعد على تسريع مبيعات المجوهرات بشكل أكبر. ويضيف: مع افتتاح المركز نعتقد بأن مبيعات المجوهرات الذهبية ستتسارع خلال الأشهر والسنوات القليلة المقبلة، حيث نخطط لحملات تسويقية وترويجية مميزة لجذب المتسوقين المحليين والإقليميين والدوليين إلى مركز الذهب الجديد.

ويضم «يونيك وورلد» مجموعة مميزة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، ما يجعله وجهة شاملة للتسوق، وهو مهيأ لتلبية احتياجات مختلف المتسوقين، بمن فيهم السياح الذين يرغبون في استكشاف حيوية تجارة التجزئة في دبي.