الصين تطلب رسمياً من منظمة التجارة إجراء مشاورات بشأن التدابير الجمركية الأمريكية

أعلنت منظمة التجارة العالمية أن الصين طلبت رسميا إجراء مشاورات في المنظمة مع الولايات المتحدة بشأن التدابير الأمريكية الخاصة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من جميع شركائها التجاريين اعتبارا من 5 أبريل ورسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات من الصين والتي ستدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل.

وقالت المنظمة الدولية فى بيان اليوم بجنيف إن الطلب تم تعميمه على أعضاء منظمة التجارة العالمية اليوم .وهذا هو الطلب الثانى المقدم إلى المنظمة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث كانت كندا قد تقدمت بطلب مماثل.

أضافت المنظمة أن طلب المشاورات رسميا يطلق دعوى قضائية حيث تتيح المشاورات للأطراف فرصة مناقشة المسألة وإيجاد حل مرض دون اللجوء إلى التقاضي وبعد 60 يوما إذا لم تفض المشاورات إلى حل النزاع يجوز للمشتكي طلب الفصل من قبل لجنة لتسوية المنازعات بالمنظمة.