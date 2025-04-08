سامسونغ تُطلق 3 هواتف مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

كشفت سامسونغ غلف للإلكترونيات عن أحدث إصدارات سلسلة Galaxy A، التي تشمل هواتف Galaxy A56 5G وGalaxy A36 5G وGalaxy A26 5G، في خطوة تعكس التزام الشركة بجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع.

ولأول مرة، تأتي هذه السلسلة مزوّدة بميزة Awesome Intelligence، التي تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي المفضلة لدى مستخدمي Galaxy، إلى جانب تحسينات في المتانة، والبرمجيات، ومستويات الأمان والخصوصية، ما يضمن تجربة استخدام أكثر ذكاءً واستدامة.

وقال فادي أبو شمط، رئيس قسم تجربة الأجهزة المحمولة في سامسونغ غلف للإلكترونيات: «تقدّم هواتف Galaxy A الجديدة تجربة شاملة تجمع بين الابتكار، والموثوقية، والسعر المناسب. ومن خلال ميزة Awesome Intelligence، نواصل مهمتنا في جعل تقنيات Galaxy AI متاحة لشريحة أوسع من المستخدمين في الإمارات، وتمكينهم من التعبير عن إبداعهم في بيئة آمنة وممتعة».

الذكاء الاصطناعي

توفر سلسلة Galaxy A الجديدة منظومة AI متكاملة تحت اسم Awesome Intelligence، تتيح للمستخدمين أدوات قوية وسهلة الاستخدام تعمل عبر واجهة One UI 7، لتقديم تجارب أكثر سلاسة في البحث والتفاعل والتصوير.

ومن أبرز هذه الأدوات ميزة Circle to Search، المطوّرة من جوجل، التي تتيح للمستخدمين البحث الفوري عن أي عنصر يظهر على الشاشة — مثل أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، أو الروابط ـ من خلال الضغط المطوّل على شريط التنقل ورسم دائرة حول العنصر المطلوب.

وتم تعزيز هذه الميزة لتشمل إمكانية التعرف على الأغاني المحيطة بالصوت، سواء كانت تُبث من وسائل التواصل الاجتماعي أو مكبرات صوت قريبة. وكل ما على المستخدم فعله هو الضغط المطوّل على شريط التنقل، ثم النقر على زر الموسيقى للتعرّف على اسم الأغنية والفنان في لحظات.

كاميرا احترافية

تقدّم سلسلة Galaxy A الجديدة تجربة تصوير ترتقي إلى مستويات احترافية، حيث تأتي جميع الطرازات مزوّدة بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، فيما يدعم هاتفا Galaxy A56 5G وGalaxy A36 5G تسجيل فيديو HDR بعمق 10 بت من الكاميرا الأمامية، للحصول على صور سيلفي مشرقة وغنية بالتفاصيل.

ويتميّز هاتف Galaxy A56 5G بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب ميزة Best Face الحصرية، والتي تختار تلقائياً أفضل تعبير لكل وجه في الصورة الجماعية من خلال تحليل لقطات Motion Photo، ما يضمن صورة مثالية حتى إن رمش أحدهم أو نظر بعيداً.

كما تم تعزيز تجربة التصوير الليلي عبر تقنية Nightography، التي أصبحت متوفّرة الآن في الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، إضافة إلى دعم الكاميرا الواسعة لتصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة.

تحرير صور ذكي وفلاتر مخصصة

تم تعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy A لتشمل ميزات تحرير احترافية، مثل ميزة Object Eraser التي تتيح إزالة الأشخاص أو الظلال غير المرغوب فيها من الصور بسهولة، يدوياً أو تلقائياً.

كما توفّر ميزة Filters للمستخدمين إمكانية إنشاء فلاتر مخصصة من خلال استخراج الألوان والأنماط من الصور الحالية، ما يضفي طابعاً شخصياً وفريداً على كل لقطة.

أداء طويل الأمد

تعزز سامسونغ استدامة أجهزتها من خلال توفير ستة أجيال من تحديثات نظام Android وواجهة One UI، إلى جانب ست سنوات من التحديثات الأمنية، ما يطيل من دورة حياة الجهاز ويضمن تجربة سلسة على المدى الطويل.

ويقدّم هاتفا جلاكسي A56 و A36 شاشة مقاس 6.7 بوصات بدقة +FHD، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، مع مكبرات صوت محيطية لعرض أكثر غنى وتكاملاً.

أما من حيث الطاقة، فتأتي الهواتف الثلاثة مزوّدة ببطارية بسعة 5,000 مللي أمبير، مع دعم للشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط.