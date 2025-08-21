«الاقتصاد والسياحة» تعزز حضور المرأة الإماراتية عالمياً

توسيع آفاق التعاون مع رائدات الأعمال بالصين

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في فعالية «حوار المرأة الاقتصادي» بمدينة كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية، والذي يهدف لتكريس حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية وإبراز إنجازاتها المتميزة، وتطوير شراكات دولية بين القيادات النسائية الناجحة في المجال الاقتصادي في كل من الإمارات والصين، بما يصب في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في بناء المستقبل، وذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية 2025 تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين».

ترأس وفد الدولة المشارك في الفعالية التي نظمتها قنصلية الإمارات العربية المتحدة في مدينة كوانغ جو، بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، بحضور مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في كوانغ جو، إلى جانب رائدة الأعمال الإماراتية مريم المنصوري، المديرة العامة لشركة ريباوند، وممثلين عن شركة سكاي ريفر، وشركة إيصال.

أولوية استراتيجية

وأكدت بدرية الميدور أن تمكين المرأة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الإمارات تبنت منذ تأسيسها نهجاً ريادياً في ترسيخ مكانة المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات داعمة وممكنة للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث وضعت مشاركة المرأة في التنمية أولوية وطنية لتعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.

وقالت: «نفخر بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، ونتطلع من خلال هذا الحوار إلى توسيع آفاق التعاون مع رائدات الأعمال في الصين، من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة على التنوع والابتكار، وتبادل قصص النجاح التي تلهم الأجيال القادمة من القيادات النسائية في البلدين».

وتضمنت الفعالية مجموعة جلسات حوارية تناولت دور المرأة في مجالات حيوية تشمل التمويل المستدام، والاستثمار، والتكنولوجيا المالية، والبناء الأخضر، وتوطين الشركات الأجنبية في دولة الإمارات.

كما شاركت مجموعة من القيادات النسائية من الجانبين في استعراض تجاربهن المهنية، والفرص التي ساعدتهن على التطور والاستمرار.

ويمثل هذا الحدث محطة مهمة ضمن جهود الدولة لتعزيز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في التنمية المستدامة، بما يتماشى مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.