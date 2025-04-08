«هايتك» يستعرض مستقبل قطاع الضيافة العالمي مايو المقبل في دبي



ينطلق مؤتمر «هايتك» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامن مع معرض الفنادق ولمدة ثلاثة أيام من 27 إلى 29 مايو في مركز دبي التجاري العالمي حيث تستضيف نسخة هذا العام نخبة من القادة ورواد التكنولوجيا لاستكشاف التطورات التي تعيد رسم ملامح قطاع الضيافة العالمي.

وتتمحور الفعالية حول التحول الرقمي وتزويد الفنادق والمنتجعات بالأدوات اللازمة للارتقاء بتجاربها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز نمو الإيرادات.

وتحتضن الفعالية مناقشات تحت إشراف نخبة من الخبراء وجلسات تفاعلية وعروضاً للمنتجات، والتي تركز على الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإدماج إنترنت الأشياء واستراتيجيات الضيافة المستقبلية.

وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: يوفر هايتك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة تجمع خبراء الضيافة ومبتكري التكنولوجيا وقادة القطاع لاستكشاف الحلول المتطورة للقطاع، والإمكانات التي يتمتع بها لتعزيز مكانة المنطقة الرائدة في قطاع الضيافة العالمي، وسيسعى المؤتمر إلى رسم خارطة طريق لقطاع الضيافة التي من شأنها مواكبة الابتكارات التكنولوجية خلال العقد القادم، حيث سيناقش قادة القطاع التوجهات المستقبلية في قطاع الضيافة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الأتمتة والحوسبة الكمومية.