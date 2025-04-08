اقتصادية عجمان تستعرض مبادراتها المبتكرة في قمة AIM للاستثمار



تستعرض دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالتعاون مع غرفة عجمان خلال مشاركتها في «قمة AIM للاستثمار 2025» المنعقدة في مركز «أدنيك» بأبوظبي، مجموعة من مشاريعها ومبادراتها المبتكرة، بما في ذلك برنامج «تعزيز وريادة» الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خدمات التراخيص التجارية التي تسهل على المستثمرين تأسيس وممارسة أعمالهم في الإمارة.

وأكد سعادة سيف أحمد السويدي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن الدائرة تحرص دائماً على التواجد في المنصات الدولية المهمة مثل قمة AIM للاستثمار، لما لها من دور فاعل في تعزيز التواصل مع المستثمرين، والتعريف بمقومات إمارة عجمان الاقتصادية والفرص الواعدة التي توفرها في مختلف القطاعات.

وأضاف السويدي أن مشاركة الدائرة في القمة تأتي بالتعاون مع غرفة عجمان لتسليط الضوء على حزمة من المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الدائرة، خاصة تلك التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب منظومة متكاملة من خدمات التراخيص التجارية التي تسهل بيئة الأعمال وتدعم الاستدامة والنمو.