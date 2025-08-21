«إينوك» تحصد 5 جوائز للاستدامة والتجزئة والتحول الرقمي

حصدت مجموعة إينوك خمس جوائز مرموقة، حيث فازت بجائزة «الطاووس الذهبي» لكفاءة الطاقة لعام 2025، التي تعد معياراً للتميز المؤسسي، وذلك تقديراً لممارسات كفاءة استهلاك الطاقة في جميع عملياتها.

وقد أدت ممارسات المجموعة المتنوعة والمستدامة إلى تحقيق تحسن بنسبة 21 % في كفاءة استهلاك الطاقة (غيغا جول/طن) على مدار السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى خفض كبير في انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 703127 طناً، وتعزز هذه الجائزة جهود مجموعة إينوك في تعزيز القيمة المستدامة في قطاع الطاقة.

وحصدت متاجر «زووم» جائزتين ضمن «جوائز الملعقة الذهبية» لعام 2025، هما: «أفضل متجر لمنتجات البقالة» و«أفضل متجر للتجزئة».

وحصلت «إينوك لينك»، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة إينوك، والتي تقدم خدمات توصيل الوقود وعند الطلب للشركات في القطاعين العام والخاص، على جائزتين ضمن «جوائز جلوبال إيكونوميكس» التي تنظمها مجلة «ذا جلوبال إيكونوميكس»، وهي مجلة مالية رائدة في المملكة المتحدة.

وقال حسين لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: «هذه الجوائز المرموقة تعكس التزام المجموعة الراسخ بالريادة في الحلول المستدامة والمبتكرة في جميع عملياتها.

وتعد الجوائز مقياساً ملموساً لمدى تقدمنا في تحقيق أهدافنا البيئية والتشغيلية في ظل مساعينا لتعزيز الكفاءة وإحداث أثر إيجابي على المدى الطويل لجميع الجهات المعنية لدينا. وتحفزنا هذه الجوائز على مواصلة الجهود للارتقاء بمستويات التميز وإرساء معايير جديدة للجودة ورضا العملاء».