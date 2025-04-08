هيئة المناطق الحرة في عجمان تسجل أداءً قياسياً في 2024



أعلنت هيئة المناطق الحرة في عجمان تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قياسية لعام 2024، في إنجاز يعكس نجاح رؤيتها الاقتصادية واستراتيجياتها المتجددة في تنويع القطاعات وتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة.

فقد حققت الهيئة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 15 % مقارنة بالعام 2023، مدفوعة بنمو عدد المستثمرين وتوسيع الأنشطة الاقتصادية وسجلت صافي أرباحها أعلى معدل نمو سنوي على الإطلاق بنسبة 15 %، ما يؤكد كفاءة الإدارة المالية ونجاح استراتيجيات تنويع مصادر الدخل.

وشهدت الهيئة قفزة غير مسبوقة في عدد الشركات المسجلة، بزيادة بلغت 170 % عن العام السابق، في أعلى نسبة نمو على مدى الأعوام الماضية، وبلغت نسبة الإشغال في المواقع الاستثمارية 97 %، ما يبرز الثقة المتزايدة من المستثمرين في مقومات عجمان التنافسية.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن «الأداء الاستثنائي الذي تحقق هو نتاج رؤية طموحة واستراتيجيات متقدمة تستند إلى بيئة أعمال مرنة ومحفّزة، تدعم موقع عجمان مركزاً اقتصادياً متنامياً يتمتع بجاذبية عالمية وقال: «ماضون في التزامنا بدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة».

من جهته، قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، نائب رئيس المجلس إن النتائج التي تحققت في 2024 تُجسد نجاح مسارنا الاستراتيجي في استقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع القطاعات المستهدفة، لقد سجلنا أرقاماً قياسية تعزز طموحنا في جعل عجمان وجهة مفضلة للمستثمرين على مستوى العالم.

وأعرب سعادة إسماعيل النقي، مدير عام الهيئة، عن فخره بهذه النتائج، وقال إن ما تحقق من نتائج في عام 2024 يُعدّ الأفضل في تاريخ الهيئة، وسنواصل تطوير حلول مبتكرة وبنية تحتية متقدمة لتعزيز تنافسية عجمان عالمياً، في انسجام تام مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وشدد النقي على التزام الهيئة بمواصلة خططها الطموحة لتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وترسيخ مكانة عجمان مركزاً اقتصادياً عالمياً وبيئة جاذبة لمجتمع الأعمال والاستثمارات المتنوعة.