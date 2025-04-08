المركزي يرخص لـ «تاب للمدفوعات» بمزاولة خدمات الدفع



أعلنت «تاب للمدفوعات» أنها حصلت على ترخيص تقديم خدمات المدفوعات التجارية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة تعزز من حضور الشركة في السوق الإماراتية.

وأكدت الشركة في بيان صحفي أهمية السوق الإماراتية التي تعد الأكبر إقليمياً في مجال التقنية المالية والمدفوعات، إذ تحتضن 184 شركة متخصصة في هذا القطاع الحيوي.

ووفق البيان الصحفي، يشهد قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، إذ من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للمعاملات نحو 80.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدَّر بـ13.8% حتى عام 2029 لتتجاوز قيمة المعاملات 134.84 مليار دولار بحلول ذلك العام.

وقال علي أبوالحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ تاب للمدفوعات": تمثل هذه الرخصة إنجازاً محورياً في رحلتنا نحو توحيد وتبسيط المدفوعات الرقمية في المنطقة.