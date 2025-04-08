الصين تخفض قيمة اليوان.. والدولار يواصل تراجعه

خفض بنك الشعب الصيني القيمة المرجعية لليوان في السوق المحلية لأدنى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2023، في ظل الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية، بسبب الحرب التجارية مع أمريكا.

حدد المركزي الصيني سعر الصرف المرجعي للدولار بالسوق المحلية عند 7.2038 يوان، وتعد هذه أدنى قيمة للعملة المحلية منذ سبتمبر 2023.

وتعد هذه أيضاً المرة الأولى التي يحدد فيها البنك سعر صرف مرجعي أعلى مستوى 7.2 يوان للدولار، منذ انتخاب «دونالد ترامب» رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

ونتيجة لذلك، سجل اليوان 7.3363 للدولار في تعاملات سوق الصرف المحلية اليوم، وهذا أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023.

أما في سوق المعاملات الفورية الدولية، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة 0.20 %، إلى 7.3359 يوان.

من جهة أخرى، استقر الملاذان الآمنان، الين والفرنك السويسري، قرب أعلى مستوياتهما في ستة أشهر، الثلاثاء، بينما تكبد الدولار خسائر كبيرة، مع تفاقم مخاوف الركود في الأسواق المالية، عقب الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً عند 147.325 مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 144.82 للدولار، والذي لامسه يوم الجمعة. وبلغ الفرنك السويسري في أحدث التداولات 0.85665 مقابل الدولار، مقترباً أيضاً من أعلى مستوى له في ستة أشهر، الذي لامسه في الجلسة الماضية.

وارتفع اليورو 0.58 في المئة إلى 1.0967 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.4 في المئة إلى 1.2776 دولار، وابتعد عن أدنى مستوى له في شهر، الذي سجله في الجلسة الماضية.

وقال ناثان ليم رئيس قطاع الاستثمار في لونسيك إنفستمنت سولوشنز «التقلبات الحالية ناتجة تماماً عن خيارات إدارة ترامب السياسية، ما يعني أنه في حال تغييرها، فمن المرجح أن ينعكس التأثير على الأسواق المالية أيضاً».

ويراهن المستثمرون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي، قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، وسيتراجع الدولار، في ظل مواصلة التيسير النقدي خلال العام الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 0.44 في المئة، اليوم الثلاثاء. وهبط المؤشر بأكثر من واحد في المئة منذ إعلان الرسوم الجمركية.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مقابل نظيرهما الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، لكنهما ارتفعا الثلاثاء.

وارتفع الدولار الأسترالي واحداً في المئة إلى 0.6052 دولار، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له في خمس سنوات، الذي لامسه أمس الاثنين. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي واحداً في المئة، إلى 0.5606 دولار، قبل اجتماع للسياسة النقدية غداً الأربعاء، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة.

وفي الأسواق الناشئة، هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى متدنٍ قياسي، مع استئناف التداولات بعد عطلة رسمية.

وقال جيمس أثي مدير قطاع الدخل الثابت في مارلبورو، إن هناك تفاؤلاً تجاه إمكانية التفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى استمرار المخاطر.

وأضاف «البيانات الاقتصادية الرئيسة وردود فعل البنوك المركزية، والتفاوض على الرسوم الجمركية، ستحدد كيفية انتهاء تلك الأزمة. إذا بدأ أداء أسهم قطاع الصناعات الدفاعية في التراجع بشدة، فسيشير ذلك إلى أننا انتقلنا إلى مرحلة بيع كل شيء».